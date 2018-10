Arrivabene extinguiu ordens de equipa na Ferrari

Maurizio Arrivabene, director da Scuderia Ferrari, afirmou que desde a sua chegada à equipa que os italianos deixaram de definir ordens de equipa: Vettel e Räikkönen defrontar-se-ão em pista sem constrangimentos.

Ausência de ordens de equipa é clara na Ferrari

“Quando cheguei a Maranello vi as anteriores regras de combatividade e fiz algumas alterações na presença de ambos os pilotos e dos seus engenheiros de corrida, para que todos estejam informados.”, declarou Arrivabene.

Vettel, que esteve no pódio em todas as três primeiras corridas da época, arrancou melhor na temporada, mas o homem que tem nas mãos as rédeas do Cavalo Rampante frisou que Räikkönen contará com todo o apoio da equipa, e deixou um aviso: “Não quero ouvir falar de ordens de equipa.", foram as palavras de Arrivabene.