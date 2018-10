Daniel Ricciardo é a “Revelação do Ano” nos Prémios Laureus

O piloto da Red Bull venceu hoje o prémio Laureus, os mais prestigiados prémios do desporto mundial, na categoria “Revelação do Ano”, onde estavam nomeados os futebolistas Mario Götze e James Rodrigues, jogadores fulcrais nas selecções da Alemanha e Colombia, respectivamente, durante o Mundial de Futebol de 2014 no Brasil.

Ricciardo teve como argumentos para a vitória do prémio o facto de ter sido o único piloto não Mercedes a vencer um Grande Prémio em 2014, concluindo o ano na terceira posição da classificação geral, à frente do seu colega de equipa de então, Sebastian Vettel (quatro vezes campeão do Mundo). Como se não bastasse, na sua época de estreia na Red Bull, Ricciardo ainda bateu os Williams de Felipe Massa e Valtteri Bottas, que em 2014 eram considerados mais fortes do que os monolugares da equipa austríaca, e os que mais se aproximaram dos quase sempre inalcançáveis Mercedes.

Lewis Hamilton também estava nomeado para os Laureus, mas na categoria de "Desportista do Ano", categoria no entanto vencida pelo tenista sérvio Novak Djokovic.