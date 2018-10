Porto x Bayern na Liga dos Campeões (3-1)

21:55. Grande resultado do FC Porto, uma vitória surpreendente que ninguém esperava diante do um colosso mundial como o Bayern Munique. O FC Porto, perante um espectacular ambiente no Dragão, marcou dois golos de rajada contra um Bayern abananado e impreparado para a pressão portista. Quaresma tocou o céu com dois golos até aos 10 minutos; a reacção natural do Bayern chegou após os 20 minutos e durou até final da primeira parte, resultando num golo de Thiago. Na segunda parte, mais Porto e menos Bayer - Alex Sandro serviu Jackson que, com categoria, fintou Neuer e marcou o 3-1.

Apito final

90+3'. Fim do jogo, vitória histórica do FC Porto, Dragão em festa, cânticos e celebrações inundam o estádio!

89'. Rúben Neves deitado no relvado após despique com o médio Rode.

84'. Substituição na formação do FC Porto: Sai Quaresma e entra Evandro.

83'. Falta imprudente de Danilo sobre Bernat, cartão amarelo para o lateral, que falhará, como Alex Sandro, o jogo da segunda mão.

79'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Hernâni e sai Brahimi.

77'. O Bayern ressente-se totalmente do terceiro golo do FC Porto.

75'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Rúben Neves e sai Óliver Torres.

74'. Substituição na formação do Bayern: Entra Badstuber e sai Xabi Alonso.

74'. Entrada ríspida de Jackson deveria ter valido cartão amarelo.

73'. 50 mil espectadores no Estádio do Dragão, noite de gala da Liga dos Campeões com excelente casa.

71'. Rode entra de forma abrupta sobre Herrera: cartão amarelo para o médio alemão.

69'. Jackson Martínez está no chão, queixoso. O árbitro interrompe a partida.

67'. Rode rematou de longe, Fabiano defendeu com segurança.

64'. Goooooloooo do FC Porto!!! Passe longo que apanhou Jackson numa excelente desmarcação...o colombiano fintou Neuer e rematou para um golo lindíssimo!!!

62'. Falta de Boateng sobre Herrera, merecedora de cartão amarelo: o juiz deixa o cartão no bolso...arbitragem tendenciosa com critério dúbio...

60'. Fora-de-jogo mal assinalado a Lewandowski num lance em que Fabiano fez uma excelente mancha.

57'. Grande jogada do Porto: Jackson e Brahimi executam um tremenda jogada, Brahimi cruza rasteiro, Herrera remata mas Neuer faz uma defesa do outro mundo! Canto.

56'. Neuer mete as mãos pelos pés e faz um passe mortal...Casemiro remata de primeira...mas Neuer ainda foi a tempo de agarrar o esférico! Catástrofe exibicional na defesa do Bayern...

56'. Substituição na formação do Bayern: Entra Rode e sai Mario Gotze.

55'. Boa entrada do FC Porto nesta segunda parte, novamente com uma atitude pressionante.

53'. Xabi Alonso está a fazer um dos piores jogos da sua carreira: voltou a perder a bola em frente à área e ia permitindo a Jackson caminhar para a baliza...

50'. Fabiano inseguro com os pés, ia metendo água ao colocar a bola em Danilo.

46'. Recomeça a partida no Dragão.

Segundo tempo

20:35. Noite de surpresas no Dragão: o Porto entrou com atitude vencedora e, perante a surpresa de todos, aplicou dois golos a um Bayern inseguro, intranquilo na zona defensiva e impreparado para a velocidade e pressão de jogadores como Quaresma, Brahimi e Jackson Martínez. O mago Quaresma brilhou, marcando dois golos nos primeiros dez minutos. Depois, o ascendente do Bayern permitiu aos bávaros reduzirem a desvantagem por Thiago.

Intervalo

45+1'. Chegamos ao intervalo no Dragão.

44'. Quaresma marca o livre...Casemiro lança-se no ar e cabeceia para a baliza...por cima da barra!

43'. Quaresma está em noite inspirada: voltou a executar uma bela finta, sendo carregado por Gotze.

38'. Casemiro tentava fugir pelo miolo mas Lahm esticou-se e fez um carrinho agressivo: cartão amarelo.

37'. Falta rija de Alex Sandro sobre Muller: cartão amarelo para o lateral brasileiro, que falhará a partida da segunda mão.

34'. Cruzamento de Alex Sandro...Neuer sacode mas mostra mãos de manteiga...a bola ainda bate na trave!

32'. Bayern consegue marcar antes do intervalo, no seu melhor período.

31'. Cartão amarelo para Casemiro, tem de ter mais cuidado com os duelos ríspidos.

28'. Goooooloooo do Bayern!!! Boateng cruzou com tempo para a área portista, Thiago finalizou, sozinho, reduzindo a desvantagem!!!

27'. Tremendo corte de Danilo, interceptando a descida do Bayern pelo seu flanco - canto para os alemães.

25'. Brahimi insiste em agarrar-se à bola e isso tem comprometido a integridade da estrutura do Porto.

22'. Brahimi roubou a bola mas depois efectuou um péssimo, matando o contra-ataque portista; péssima a defesa bávara, periclitante e insegura.

20'. Dante faz um péssimo passe, directamente para fora: que noite desastrada do central brasileiro.

16'. Cabrito de Quaresma sobre Bernat, o espanhol puxou o extremo luso e viu cartão amarelo.

15'. O Bayern troca a bola tentando encontrar-se a si próprio após o descalabro de Xabi Alonso e Dante.

13'. Quem diria: o FC Porto embaraça o colosso bávaro em apenas 10 minutos.

10'. Goooolooooo do FC Porto!!! Quaresma bisa na partida, sem rematando sem deixar hipóteses ao «keeper» do Bayern!!!

10'. Dante perda a bola para o furtivo Quaresma...o jogador isola-se e caminha para a baliza...vai bater Neuer...

9'. Desatenção portista: livre do Bayern...a bola é cabeçada por Muller e depois por Lewandowski, passou rente à barra!

8'. O golo portista teve o condão de tranquilizar a equipa da casa.

5'. Entrada fortíssima do FC Porto, um golo logo ao terceiro minuto, entrada de Dragão aqui no Estádio do Dragão. Erro crasso de Xabi Alonso permitiu a jogada do penalty.

3'. Goooooloooo do FC Porto!!! Ricardo Quaresma engana Manuel Neuer e marca o primeiro golo da noite!!!

2'. Cartão amarelo para Neuer?! O juiz da partida opta pelo amarelo quando deveria mostrar o vermelho...

2'. Jackson recupera a bola em zona proíbida para o Bayern...vai isolar-se...Neuer faz grande penalidade, rasteirando o colombiano!

1'. Começa a partida, bola para o FC Porto num grande ambiente no Dragão!

Apito inicial

19:15. Onze titular Bayern: Neuer, Dante, Bernat, Xabi Alonso, Lahm, Rafinha, Boateng, Thiago Alcântara, Mario Gotze, Lewandowski, Thomas Muller

19:15. Onze titular FC Porto: Fabiano, Maicon, Martins Indi, Danilo, Alex Sandro, Casemiro, Herrera, Quaresma, Brahimi, Óliver Torres, Jackson Martínez

19:05. O Bayern tem tido azar com as lesões: hoje, Bastian Schweinsteiger, David Alaba, Arjen Robben, Javi Martínez, Benatia e Frank Ribéry estão fora de combate, todos devido a lesão. Pelo lado do FC Porto, Cristian Tello deverá falhar a partida devido a lesão, Jackson Martínez é ainda dúvida para alinhar enquanto titular.

19:00. «O Porto é uma das grandes equipas da Europa e tem em Lopetegui um treinador muito bom. Gosta de jogar de forma aberta e os seus jogadores ofensivos são muito dotados tecnicamente», avisou Pep Guardiola na antevisão; «Eles vão querer jogar a partir da defesa, para ter a bola e servir Quaresma e Brahimi nas alas», desvendou o técnico do Bayern.

18:50. «Ambição e imaginação são duas palavras que temos em mente. Gostaria de recordar que não tivemos acesso directo a esta competição; tivemos que lutar por ele», recordou Julen Lopetegui na antevisão da partida. «Amanhã queremos ser os principais protagonistas, mantendo o respeito pelo nosso adversário», declarou o técnico do FC Porto.

18:45. O FC Porto atingiu a glória na UEFA Champions League por duas ocasiões: em 1987 e em 2004, depois do sucesso de José Mourinho na Taça UEFA; O FC Porto chegou à final da prova, eliminando aí o Mónaco com um resultado de 3-0 no período áureo do técnico luso e do clube. Os golos foram marcados por Deco, Alenitchev e Carlos Alberto.

18:30. O Bayern venceu a competição na temporada 2012/2013, batendo na final o Borussia Dortmund por 2-1; para revisitarmos a ocasião anterior na qual os bávaros festejaram o triunfo final na prova, teremos de recuar até à época 2000/2001, altura em que o Bayern ultrapassou o Valência na final (5-4 nas grandes penalidades após empate a uma bola).

18:15. O Bayern tem dominado o panorama internacional, com excelentes prestações na UEFA Liga dos Campeões: a equipa tornou-se vencedora da prova na temporada 2012/2013 com Jupp Heynckes ao comando; nos últimos cinco anos, o Bayern atingiu a final da prova por três vezes, perdendo para o Inter de José Mourinho e para o Chelsea, nas grandes penalidades.

18:00. O FC Porto chegou aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, algo que não acontecia desde a temporada 2008/2009 quando Jesualdo Ferreira estava ao leme da equipa portista; nessa temporada, o FC Porto caiu nos quartos-de-final aos pés do Manchester United do inevitável Cristiano Ronaldo, que marcou o tento decisivo em pleno Estádio do Dragão.

17:45. Paulo Sérgio e Mário Jardel são os dois avançados brasileiros que mais golos marcaram nos duelos entre FC Porto e Bayern Munique - ambos marcaram por duas vezes. Já o atacante português Domingos Paciência é o único jogador luso a ter feito o gosto ao pé contra os alemães em todas as cinco partidas até agora contabilizadas.

17:35. Nas duas partidas realizadas no reduto portista, o Bayern venceu uma vez e empatou outra; em 1991, na segunda mão dos quartos-de-final, o Bayern venceu o Porto por 0-2 com golos de Christian Ziege e Manfred Bender. Na segunda partida, em 2000, o Bayern alcançou um empate 1-1 também na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

17:20. Mas, no Praterstadion, em Viena, na Áustria, o FC Porto atingiu a sua primeira grande glória europeia precisamente contra o Bayern: em 1987, na final da Taça dos Campeões Europeus, o Bayern colocou-se em vantagem no marcador por Kogl mas a magia do argelino Rabah Madjer e de Juary viraram o resultado e permitiram ao FC Porto sagrar-se pela primeira vez campeão da prova.

17:10. Este será o sexto duelo entre Bayern e FC Porto: o registo da História diz-nos que o FC Porto nunca venceu o colosso germânico sem ser num palco neutral, e o Bayern nunca perdeu uma partida no reduto dos dragões; em cinco jogos efectuados (quatro deles precisamente em quartos-de-final da competição) o Bayern venceu dois e empatou também dois.

17:00. O Bayern, líder tranquilo da Bundesliga, eliminou o Shakhtar Donetsk nos oitavos-de-final da prova, goleando a formação ucraniana por 7-0 após um empate sem golos no jogo da primeira mão. Já o FC Porto, que se cruzou com os suíços do Basileia, venceu por claros 4-0 no Estádio do Dragão depois de empatar a uma bola no Saint-Jakob Park.

16:45. O FC Porto de Julen Lopetegui enfrentará o Bayern Munique treinado também por um espanhol, Pep Guardiola. As duas equipas permanecem imbatíveis na UEFA Liga dos Campeões e ainda para mais com um excelente registo de golos marcados: os portistas marcaram 21 golos na fase final, e enquanto os bávaros marcaram 23 golos na prova.

