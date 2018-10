PSG x Barcelona: Relembrar o grupo F para aprender com os erros

O Barcelona tem a obrigação de pelo menos ter aprendido algo com os dois jogos do Grupo F da presente edição da Liga dos Campeões. A equipa catalã está num período bom e melhor de quando se enfrentaram em Paris. A 30 Setembro de 2014 os franceses infligiram a primeira derrota da época aos comandados de Luis Enrique.

O jovem alemão Ter Stegen, guarda-redes apenas titular na Taça do Rei e na Liga dos Campeões, não bloqueou um cruzamento num dos golos do PSG, mas a partir dai, esteve muito bem no seu jogo de pés e na sua panóplia de apurados reflexos.

Um dos golos que sofreu, em Paris, foi executado de cabeça mas neste momento a equipa não sofre, habitualmente, tentos nesse aspecto particular do jogo. À data, o defesa central Gerard Piqué não estava em boa forma e Luis Enrique deixou o jogador no bancona partida em França, mas neste momento o futebolista está num grande momento de forma e é titular indiscutível dos «blaugrana».