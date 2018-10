Wolfsburgo x Nápoles na UEFA Liga Europa (1-4)

Este resultado obriga o Wolfsburgo a ganhar por 0-4 na segunda mão em Itália. Tarefa herculiana para os alemães, que depois de eliminarem Sporting e Inter ao que tudo indica vão cair frente aos também italianos do Nápoles. Esperamos que tenham gostado de mais esta transmissão , e . Continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Marek Hamsik foi a figura do encontro ao apontar dois golos, com Higuain também em grande destaque com um golo e uma assistência. No lado alemão Vieirinha foi titular durante os 90' minutos e deparou-se sempre com dificuldades, quer frente a Mertens ou depois Insigne.

Vitória inteiramente justa do Nápoles que apesar dos números podia ter sido ainda mais expressiva. O Wolfsburgo esteve irreconhecível e o melhor que conseguiu foi reduzir já perto do fim.

FINAL DA PARTIDA, GOLEADA DO NÁPOLES AO WOLFSBURGO POR 1-4!

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

85' Alteração no Nápoles, saiu Higuain e entra Henrique.

81' Quase o quinto do Nápoles!!! Grande remate de Gabbiadini, só parado pela trave da baliza de Diego Benaglio.

80' Cartão amarelo para Bendnter na sequência dos festejos do golo.

79' GOOOLLLOOO DO WOLFSBURGO!!! Cruzamento de Perisic na esquerda e Bendtner na pequena área empurra e reduz a desvantagem.

76' GOOOLLLLOOO DO NÁPOLES!!! Centro de Insigne e Gabbiadini na primeira vez que toca na bola, atira de cabeça, com Diego Benaglio ainda a tocar com o pé direito, mas a não evitar o quarto dos italianos. Goleada do Nápoles em Wolfsburgo!

75' Últimos quinze minutos do desafio, com total domínio napolitano nesta segunda parte. O resultado de 0-3 até peca por escasso frente a um Wolfsburgo apático e sem dinâmica e que só a espaços vai criando perigo.

75' Alteração no Nápoles, saiu Hamsik e entra Gabbiadini.

70' Substituição no Wolfsburgo, saiu Guilavogui e entra Arnold.

69' Resposta dos alemães com Guilavogui atirar para uma excelente defesa de Andújar.

68' Pontapé de Insigne e Diego Benaglio a defender para a frente, valeu ao suiço não estar ninguém do Nápoles para a recarga.

66' Bom remate de Perisic ainda de longe, mas a bola não passa longe do poste esquerdo.

64' GOOOLLLOOO DO NÁPOLES!!! Erro de Guilavogui a colocar a bola nos pés de Callejon, este entra na área pela direita e assiste Hamsik, que encosta para o fundo das redes.

63' Substituição no Wolfsburgo, saiu Schurrle e entra Perisic.

60' Alteração no Nápoles, saiu Mertens e entra Insigne.

57' Substituição no Wolfsburgo, saiu Bas Doost e entra Bendtner.

54' Canto marcado rapidamente pelo Wolfsburgo, e Caligiuri na área atira por cima.

48' Quase marca o Nápoles!!! Arrancada de Higuain isolado frente a Diego Benaglio, mas desta vez a mancha do guardião suiço trava o remate do argentino.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O NÁPOLES!

Ainda o Wolfsburgo tentava encaixar o golo do argentino, já este isolava Hamsik para o 0-2. A partir daqui os italianos tomaram conta do jogo, e os germânicos não mais se encontraram. Vai ser preciso um grande Wolfsburgo para dar a volta a esta eliminatória.

Os alemães até entraram melhor, com posse de bola, mas o Nápoles aplicando o típico catenaccio, chegou ao golo no primeiro remate à baliza. Passe de Mertens com Higuain em posição duvidosa, a dominar com o braço e a bater Diego Benaglio.

Resultado justo que premeia a melhor primeira parte dos italianos, perante um Wolfsburgo que tem tido grandes dificuldades para chegar com perigo à área adversária.

INTERVALO DA PARTIDA, O NÁPOLES VENCE O WOLFSBURGO POR 0-2!

45+1' Grande pontapé de Schurrle e Andújar a defender com a bola ainda a bater na barra. Primeira oportunidade de golo do Wolfsburgo.

44' Centro de Caligiuri e Andújar providencial com a luva direita a tirar a bola de Schurrle.

42' Hamsik atira de fora da área e obriga Diego Benaglio a desviar com as mãos evitando o terceiro.

35' Pontapé de Higuain descaido na direita já dentro da área, mas por cima.

32' Remate muito torto de Schurrle. O Wolfsburgo não criou até ao momento uma oportunidade clara para marcar.

30' Meia hora de jogo com uma exibição tipicamente italiana do Nápoles. Sólida na defesa e com processos simples na ida para o ataque, fazendo assim os dois golos, perante um Wolfsburgo que até tem tido mais posse de bola, mas desde o golo inaugural nunca mais conseguiu ter o controlo das operações.

29' Canto de Ricardo Rodriguez e na área Naldo de cabeça atira ligeiramente por cima.

23' GOOOLLLOOO DO NÁPOLES!!! Passe magistral de Higuain a isolar Hamsik, que atira de primeira e bate Diego Benaglio pela segunda vez.

19' Partida interrompida para ser prestada assistência a Mertens, após um choque de cabeça com Bas Doost. Foi do pé direito do jogador belga, que saiu o passe para o golo de Higuain.

16' Outra vez Higuain perto de marcar, mas agora o remate sai ao lado.

Ficaram a pedir fora-de-jogo os jogadores do Wolfsburgo, que não parece existir, mas depois fica a sensação que o avançado argentino domina a bola com o braço.

15' GOOOLLLOOO DO NÁPOLES!!! No primeiro remate dos italianos à baliza alemã, Higuain surge na cara de Diego Benaglio e não falha.

10' Agora é Caligiuri aproveitar uma bola perdida na entrada da área, para de primeira rematar por cima.

9' Remate de Naldo apostar na meia distância, no entanto o tiro sai fraco para as mãos de Andújar.

6' Livre directo batido por Ricardo Rodriguez, a fazer a bola passar ao lado.

2' Centro de Vieirinha e Bas Doost a importunar Andújar na pequena área, com o guardião a segurar com dificuldades.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O WOLFSBURGO!

20:03. É tocado o hino da Liga Europa.

20:02. Entram as equipas no relvado, completamente cheia a Wolfsburg Arena.

19:55. Os jogadores já recolheram aos balneários e daqui a pouco a partida vai começar.

19:40. As duas equipas já vão aquecendo no relvado da Wolfsburgo Arena.

19:25. O Nápoles vai jogar com, Andújar na baliza, a defesa com Maggio, Albiol, Britos e Ghoulam, no meio-campo, David Lopez, Inler e Hamsik, no ataque, Mertens, Callejon e Higuain.

19:20. O Wolfsburgo vai alinhar com, Diego Benaglio na baliza, a defesa com Ricardo Rodriguez, Knoche, Naldo e Vieirinha, no meio-campo, Luiz Gustavo, Guilavogui e De Bruyne, na frente, Caligiuri, Schurrle e Bas Doost.

19:10. «Não faço ideia como os vou explorar, não encontro fraquezas nenhumas. Aguardo este confronto com expectativa. É um sorteio muito atractivo e vamos defrontar um adversário com ambições semelhantes às nossas. O Nápoles tem uma grande equipa e em termos de qualidade é talvez melhor do que o Inter», afirmou Dieter Hecking.

19:00. «Está no segundo lugar da Bundesliga e bateu recentemente o Bayern. Será uma eliminatória muito fascinante e entusiasmante para nós. Confiamos na nossa qualidade e queremos o apuramento, mesmo sabendo que não vai ser fácil jogar contra o Wolfsburgo», assim analisou o oponente, Rafa Benítez, na antevisão do encontro.

18:45. Este será o primeiro duelo entre as equipas do Wolfsburgo e do Nápoles; sendo dois dos maiores candidatos à conquista da Liga Europa, as duas formações têm jogadores de elevado calibre que podem marcar um jogo - Gonzalo Higuaín, Marek Hamsik e Callejon por parte do Nápoles, De Bruyne, Bas Dost e Andre Schrrule por parte do Wolfsburgo.

18:35. Nas dez partidas realizadas na presente edição da Liga Europa, a derrota forasteira contra o Young Boys foi a única no percurso do Nápoles. Já o Wolfsburgo perdeu por duas ocasiões, sendo as duas derrotas averbadas contra os ingleses do Everton, ainda na fase de grupos da competição.

18:25. Os italianos do Nápoles levam uma excelente senda de sete jogos consecutivos sem perder nesta edição da Liga Europa; a última derrota da equipa treinada por Rafa Benítez sucedeu-se em Outubro de 2014, contra os suíços do Young Boys (2-0), ainda na fase de grupos da competição.

18:15. Na segunda mão, disputada no Alvalade XXI, o jogo terminou com um empate a zeros, o que favoreceu a equipa treinada por Dieter Hecking. O Wolfsburgo leva actualmente cinco jogos consecutivos sem perder nesta edição da Liga Europa. A última derrota deu-se contra o Everton (0-2), na fase de grupos da prova.

18:10. O Wolfsburgo é bem conhecido dos portugueses: a equipa alemã cruzou-se com o Sporting nos dezasseis-avos-de-final da Liga Europa, vencendo os Leões com relativa facilidade. Na partida da primeira mão, disputada na Alemanha, o Wolfsburgo venceu por 2-0 com bis de Bas Dost.

18:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Wolfsburgo x Nápoles, partida referente à primeira mão dos quartos-de-final da UEFA Liga Europa - siga o minuto a minuto do jogo Wolfsburgo x Nápoles, que será disputado no Volkswagen Arena às 20:05 horas, , em Vavel Portugal.