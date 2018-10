Liga Europa: Sevilha e Zenit lutam pela vitória no Sánchez Pizjuán

Hoje, pelas 20 horas e cinco minutos, o vencedor da Liga Europa 2013/2014, Sevilha e o Zenit de André Villas-Boas protagonizam um dos jogos mais interessantes dos quartos de final da Liga Europa.

O jogo disputa-se no estádio Sánchez Pizjuán, em Sevilha, onde devido ao caloroso afecto dos adeptos, a equipa da casa vai jogar com alguma vantagem - os sevilhanos têm demonstrado uma excelente forma em casa e totalizam sete partidas consecutivas sem derrotas na prova. Do lado russo André Villas-Boas não poderá contar com Hulk, Danny, Criscito e Smolnikov.

O Sevilha, que bateu o Benfica na final da Liga Europa 2013/2014, não poderá contar com o guarda-redes internacional luso Beto, que se encontra a recuperar de um problema na coxa; o defesa português Daniel Carriço, ex-Sporting, também irá falhar a primeira mão da eliminatória, devido a lesão.

O técnico Unai Emery, líder do Sevilha, deverá colocar o seguinte onze inicial em campo: Rico; Coke, Pareja, Kolodziejczak, Trémoulinas; Mbia, Krychowiak, Reyes, Iborra, Vitolo; Bacca; Já o técnico luso André Villas Boas deverá apostar em: Lodygin; Anyukov, Neto, Garay, Lombaerts; Ryazantsev, Tymoshchuk, Javi García, Witsel, Shatov; Róndon.