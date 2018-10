Liga Europa: Benítez e Hecking falam do confronto Wolfsburg x Nápoles

O treinador do Nápoles, Rafa Benítez, procura um bom resultado nesta sua deslocação à Alemanha para defrontar o Wolfsburgo de Dieter Hecking. Benítez, que hoje faz 55 anos , acredita na qualificação apesar dos problemas que o Wolfsburgo vai impôr. No jogo de cartaz dos quartos-de-final da Liga Europa, alemães e italianos lutarão por um lugar nas meias-finais.

«Está no segundo lugar da Bundesliga e bateu recentemente o Bayern. Será uma eliminatória muito fascinante e entusiasmante para nós. Confiamos na nossa qualidade e queremos o apuramento, mesmo sabendo que não vai ser fácil jogar contra o Wolfsburg», comentou o ex-técnico de Valência, Liverpool e Chelsea.

Por seu turno, o técnico Dieter Hecking fez um tremendo elogio ao oponente, considerando o Nápoles uma equipa sem pontos fracos. «Não faço ideia como os vou explorar, não encontro fraquezas nenhumas. Aguardo este confronto com expectativa. É um sorteio muito atractivo e vamos defrontar um adversário com ambições semelhantes às nossas. O Nápoles tem uma grande equipa e em termos de qualidade é talvez melhor do que o Inter».

Diego Benaglio, guarda-redes do Wolfsburgo e antigo jogador do Nacional, tem a expectativa de passar a eliminatória, embora ache o Nápoles uma boa equipa: «Foi um sorteio duro, contra um dos adversários mais fortes que poderíamos defrontar. O Nápoles tem uma boa equipa, com muita qualidade individual. Ambos os jogos serão difíceis mas se eliminámos o Inter temos de ter hipóteses reais frente ao Nápoles. Para isso acontecer necessitamos de exibir todo o nosso potencial».