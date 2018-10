Liga Europa: Dinamo Kiev e Fiorentina medem forças na Ucrânia

No jogo de hoje à noite entre o Dínamo Kiev e Fiorentina, as forças estão muito equilibradas e qualquer pormenor pode ser importante para o desfecho. Em retrospectiva, o emblema italiano não perdeu nenhum dos quatro encontros que já disputou contra o Dínamo, tendo nas duas eliminatórias em que as equipas estiveram frente a frente vencido sempre a partida da primeira mão por um golo de diferença antes de empatar 0-0 na segunda ronda.

Os golos de Luciano Ch,iarugi e Mario Maraschi valeram à Fiorentina uma vitória por 2-1 em Kiev, na primeira mão da segunda eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1969/70. A partida da segunda mão, em Florença, terminou sem golos.

Os dois clubes reencontraram-se na terceira eliminatória da Taça UEFA de 1989/90, com Roberto Baggio a apontar o único golo da vitória, de penalty, na primeira mão, frente a um Dínamo então orientado por Valeriy Lobanovskiy, que actuou mais de metade desse primeiro jogo reduzido a dez elementos. Os «Viola» chegaram à final dessa edição da prova, a qual perderam para a Juventus.

Equipas prováveis:

Dínamo Kiev: Shovkovskiy; Danilo Silva, Khacheridi, Dragović, Vida; Rybalka, Belhanda, Garmash, Yarmolenko, Lens; Mbokani.

Fiorentina: Neto; Tomović, Gonzalo Rodríguez, Savić, Alonso; Matías Fernández, Pizarro, Badelj; Joaquín, Gomez, Salah.