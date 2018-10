Massa elogia gestão de pneus da Ferrari

Próximas na pré-época e no início da temporada, em Melbourne, Ferrari e Williams parecem agora mais distantes, depois dos GPs da Malásia e da China. Os italianos tomaram de assalto o segundo lugar do campeonato de construtores, remetendo a Williams para terceiro. De acordo com Felipe Massa, ex-Ferrari, o trunfo dos carros vermelhos é a sua gestão da degradação dos pneus.

Ferrari com gestão de pneus única

Para o piloto brasileiro da Williams, “a Ferrari é a única equipa que consegue uma grande diferença entre a qualificação e a corrida.” Falando da prova chinesa, Massa relata que “a Ferrari estava a mais de um segundo da Mercedes na qualificação, mas na corrida tiveram o mesmo andamento. A gestão de pneus da Ferrari é única, incomparável à das demais equipas.”

O brasileiro explica ainda que a força da sua antiga equipa se tem provado em pistas bastante diferentes, já que a Ferrari conseguiu ter vantagem tanto em Sepang, onde os pneus traseiros são mais requisitados pelas rectas velozes e curvas de velocidade, como em Xangai, onde o foco está nos pneus dianteiros, dado seu perfil de curvas e contra-curvas mais fechadas e técnicas. “Eles provaram em diferentes pistas que são fortes em situação de corrida”, reconheceu Massa.

Para o homem da Williams, é preciso continuar a trabalhar e a conhecer mais profundamente o carro, “para tentar lutar com a Ferrari, porque a Mercedes já está distante”.