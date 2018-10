FP1 do GP do Bahrain: Ferrari lidera com Kimi e Vettel

Kimi Räikkönen foi o homem mais rápido da primeira sessão de treinos livres no Bahrain. Sebastian Vettel, também ao volante da Ferrari, fez o segundo melhor tempo, a 0,202s do finlandês. O Ice Man foi o único piloto a rodar no segundo 37.

Calor bahrainita poderá trazer problemas à Mercedes

Os bons resultados da dupla de Maranello tornam-se ainda mais claros quando se destaca que Vettel esteve quase uma hora fora de acção, depois do seu motor o ter forçado a abandonar a sua segunda saída para a pista, algo que tornaria a acontecer depois do alemão marcar o seu melhor tempo do dia.

A Mercedes apresentou-se em pista mais preocupada com a realização de stints longos do que com a velocidade, mas uns longínquos 15º posto para Rosberg e 16º para Hamilton não são de descurar. Recorde-se que a Mercedes sentiu vários problemas com a degradação dos pneus em temperaturas altas como as sentidas na Malásia, onde Vettel acabou por vencer. No Bahrain, onde a temperatura do ar rondava hoje os 35ºC, este poderá ser um factor diferenciador e muito relevante, já que a Ferrari tem provado conseguir cuidar especialmente bem dos seus pneus. Mesmo com a qualificação e a corrida a ocorrerem durante a noite, as temperaturas do ar e da pista deverão ainda ser elevadas.

Boas indicações da McLaren

A McLaren poderá finalmente ter alguns motivos para sorrir. Apesar de Jenson Button se ter despistado na curva 1, depois do seu motor ter perdido potência, Fernando Alonso rodou bem, ficando mesmo com o 7º melhor tempo da sessão. Apesar de longe das aspirações da McLaren, não deixa de ser um bom indicador para quem ultimamente discutia posições claramente fora dos lugares pontuáveis.