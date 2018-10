FP2 do GP do Bahrain: Mercedes voltam à liderança

Nico Rosberg foi o mais rápido em pista, seguindo-se o seu colega de equipa Lewis Hamilton, com os dois Ferrari de Räikkönen e Vettel logo atrás, deixando antever mais uma batalha entre Mercedes e Ferrari. Os tempos foram estabelecidos quando os pilotos estavam com níveis de combustível baixos e quando faziam stints curtos para testar a qualificação de amanhã, utilizando pneus macios.

Os Red Bull parecem estar mais competivos neste GP, com Daniel Ricciardo a ficar a menos de 1 segundo do tempo de Rosberg. A McLaren, por sua vez, mostrou alguma evolução por parte de Alonso, mas o seu companheiro de equipa não teve a mesma sorte. Button fez uma volta e parou devido a indicação da equipa, suspeitando-se uma falha com a unidade de energia; isto mesmo depois de ter uma nova eletrónica e baterias no McLaren-Honda após os FP1.

Ritmos com pneus macios e médios semelhantes

Numa fase adiantada deste treino livre,os pilotos testaram stints longos, com o destaque para os tempos de Hamilton, que fez 20 voltas com um conjunto de pneus médios, marcando um tempo na casa do segundo 40. Enquanto isso, os Ferrari optavam por stints com pneus macios, estabelecendo tempos num segundo 39 baixo, sendo esta a referência com esses pneumáticos.

Bandeira vermelha e investigações após o FP2

A 11 minutos do final deste treino foi necessário mostrar bandeiras vermelhas devido a um toque na primeira curva entre o Ferrari de Sebastien Vettel e Sergio Perez, da Force India. O alemão queixou-se de problemas de travões como razão para não evitar o toque. Este incidente, tal como o que aconteceu com Hamilton e Räikkönen, devido a terem saído da via das boxes pela ordem incorreta, será investigado pelos comissários de corrida.