Qualificação GP do Bahrain de F1 2015

17:10 Até lá, as atividades desta qualificação terminam por aqui. Até à próxima!

17:06 No final, a qualificação barenita poderá ter mostrado aparentemente mais do mesmo, mas a diferença entre a Mercedes e a Ferrari não é assim tão grande. resta saber como os carros se comportarão amanhã, na corrida.

17:05 Após os quatro primeiros, os Williams ficaram com a terceira fila, com Bottas a fica na frente de Massa, enquanto que depois de Ricciardo e Hulkenberg, Carlos Sainz fica com o nono tempo no seu Toro Rosso, entre o Force India do alemão e o Lotus de Romain Grosjean.

17:02 Assim sendo, Lewis Hamilton consegue a sua quarta pole consecutiva nesta temporada, mas a Ferrari começa a ser mais do que a oposição oficial, mas sim uma ameaça.

17:01 Termina agora a qualificação barenita, com Vettel a fazer 1.32,982, depois Hamilton melhora para 1.32,571, ficando com o melhor tempo. Resultado final, o alemão da Ferrari consegue o segundo tempo e supera Nico Rosberg. Kimi Raikkonen é quarto, na frente dos Williams de Bottas e Massa e do Red Bull de Daniel Ricciardo.

16:58 Todos saem agora para a pista, na sua derradeira chance de conseguir o melhor tempo possivel.

16:56 Toda a gente nas boxes para a volta final, a três minutos do fim.

16:53 Bottas faz 1.34,230, e Rosberg não melhora, com 1.33,854. Mas Hamilton consegue 1.33,522 e fica no topo da tabela de tempos.

16:52 Ricciardo melhora, com 1.33,850.

16:52 Vettel faz 1.34,522. Raikkonen pior, com 1.34,535.

16:50 Vettel é o primeiro na pista, com pneus moles usados.

16:48 Luz verde para a parte final da qualificação, a Q3, com os Williams, Mercedes, Ferrari, o Toro Rosso de Sainz, o Lotus de Grosjean e o Red Bull de Daniel Ricciardo, que conseguiu ter tempo para conseguir marcar um tempo e passar para a fase final.

16:40 Acaba a Q2, com Fernando Alonso a conseguir mais do que o 14º tempo, enquanto que em constraste, Carlos Sainz consegue o décimo melhor tempo, colocando de fora os dois Sauber e os dois Force India.

16:39 E parece que Daniel Ricciardo não vai entrar na pista, logo, não passa para a Q3.

16:37 Entretanto, na pista, Raikkonen melhor o seu tempo e é segundo, mas está a 0,8 segundos de Lewis Hamilton.

16:36 Entretanto, Martin Brundle, da Sky Sports, revela que a Ferrari colocará uma nova evolução do seu motor no GP do Canadá, com novas modificações no seu carro no sentido de apanhar os Mercedes.

16:35 A cinco minutos do final da Q2, todos os carros estão nas boxes, excepto Carlos Sainz Jr.

16:33 Entretanto, Fernando Alonso ainda não saiu das boxes.

16:32 Os Force india marcam os primeiros tempos, mas Nico Rosberg marca 1.33,878. Mas Hamilton melhora com um 1.32,669 e fica no topo da tabela de tempos.

16:26 O primeiro carro a sair para a pista é um Force India. É o de Sergio Perez.

16.25 Começou a Q2 no Bahrein.

16:24 Button fala na Sky Sports, falando que provavelmente teve um problema elétrico no seu carro que impediu de continuar na qualificação.

16:22 A noite cai no Bahrein, quando os carros se preparam para a Q2.

16:20 E pela primeira vez nesta temporada, um McLaren está na Q2, graças a Fernando Alonso.

16:18 E termina a Q1, com os Mercedes a serem os melhores, enquanto que de fora da Q2 ficaram, para além dos Manor e do McLaren de Jenson Button, o Red Bull de Daniil Kvyat e o Lotus de Pastor Maldonado.

16:16 Massa faz o quinto melhor tempo, queixando-se de tráfego.

16:15 Rosberg melhora e faz 1.34,398, mas Hamilton "esmaga": 1.33,928.

16:15 Raikkonen melhora a faz 1.34,568.

16:15 Vettel faz 1.34,919 e é o melhor até agora.

16:15 Nesta altura do treino, a diferença de Will Stevens com o melhor tempo é de "apenas" 3,3 segundos. Já não são tão "chicane móvel" assim...

16:13 Vettel volta à pista com Rosberg a sair a seguir, ambos com pneus moles.

16:11 Quase toda a gente nas boxes, enquanto que Alonso tenta uma nova volta rápida. Faz 1.36,741, e consegue o nono melhor tempo!

16:10 Fernando Alonso andou lento: 1.50,388.

16:09 Agora, a McLaren têm agora uma chance com Fernando Alonso para passar à Q2 pela primeira vez nessa temporada.

16:08 Grosjean faz 1.36,926, ao mesmo tempo que Jenson button está parado na berma. Provavelmente a qualificação está acabada para o piloto da McLaren.

16:07 Will Stevens faz 1.38,074 no seu Manor.

16:05 1.35,657 para Rosberg, e é o melhor até agora.

16:03 Raikkonen faz 1.36,731, a primeira volta rápida. Mas vai voltar às boxes, depois de ter dito que sentia vibrações por causa dos pneus.

16:03 Os Mercedes saem da pista com pneus médios, para poderem interpretar na televisão, é a marca branca nos pneus Pirelli, em contraste com a marca amarela dos pneus moles.

16:02 Kimi começa a sua volta qualificativa com uma travagem a fundo no final da reta.

16:00 Luz verde, começa a qualificação. O primeiro a sair é Kimi Raikkonen.

15:58 O sol já se pôs no emirado, e a qualificação vai começar debaixo de lusco-fusco.

15:55 Cinco minutos para o inicio da qualificação e as máquinas aprontam-se nas boxes.

15:52 Quando à relação entre os pilotos, Wolff afirma que "eles falaram o que tinham de falar após o GP da China."

15:50 Faltam dez minutos para o inicio da qualificação, e Toto Wolff falana Sky Sports que não está preocupado com o contrato de Lewis Hamilton, afirmando que "ainda estamos em abril e já houve muitos contratos assinados em novembro".

15:46 E também saber se os McLaren poderão passar para a Q2, se os motores Honda irão por fim ter a potência necessária para isso. Para além disso, se os Manor conseguirão também baixar a diferença para o resto do pelotão.

15:45 A 15 minutos do inicio da qualificação, a azáfama é muita nas boxes e algumas das coisas que desejamos saber é, para além de ver se haverá novo monopólio das Mercedes na primeira fila da grelha de partida, é se os Ferrari continuarão a comportar melhor em situações de calor do que os Flechas de Prata.

15:40 Na Sky Sports, Christian Horner, da Red Bull, fala sobre a Renault e afirma que ainda estão apaixonados pela competição e espera que o construtor francês espera desenvolver melhor as suas unidades de potência.

15:36 De regresso às incidências da qualificação, o tempo mantêm-se agradável, e o vento não se têm vindo a sentir. O sol está a pôr-se por ali, e as luzes estão acesas no circuito da Sakhir.

14:35 Em termos de tempo, para além do calor, a grande preocupação tinha a ver com as tempestades de areia. No inicio da semana soprou uma na zona, que perturbou um pouco os testes da GP2, que se faziam na altura. E na sexta-feira, os pilotos ainda lidaram com alguma areia na pista.

14:25 Para além disso, o governo barenita paga muito bem a Bernie Ecclestone. Em 2010, para acolher a jornada inaugural do calendário, as autoridades pagaram cerca de 60 milhões de dólares.

14:20 Por causa disso, o governo decidiu cancelar a corrida de 2011, esperando regressar no ano seguinte. Mas entretanto, o governo reprimiu as manifestações à força e quando a Fórmula 1 voltou, no ano seguinte, não foi sem fortes críticas e apelos ao boicote, que caíram em orelhas moucas junto da FIA e da Fórmula 1.

14:10 O Bahrein é assunto de polémica, quando em 2011, a Primavera Árabe chegou a aquela ilha no meio do Golfo Pérsico, com manifestações e agitação diária por parte do seu povo, na maioria xiita, contra a familia real de origem sunita, a exigir maior democracia.

14:00 Para além disso, outro múltiplo vencedor em Sakhir é Sebastian Vettel, que ganhou em 2012 e 2013, com o seu Red Bull.

13:55 O piloto espanhol é o grande vencedor no emirado, com três vitórias, em 2005 e 2006, com a Renault, e a tal de 2010, ao serviço da Scuderia.

13:48 Schumacher deu à Ferrari a primeira das quatro vitórias no Emirado, com as restantes a serem conseguidas por Felipe Massa (em 2007 e 2008) e Fernando Alonso, em 2010.

13:45 O primeiro vencedor da corrida foi Michael Schumacher, no seu Ferrari, numa altura em que ia imparável rumo ao seu sétimo título mundial.

13:35 Um pouco de história: o pequeno emirado barenita, rico em gás e petróleo, foi o primeiro país do Golfo Pérsico a receber a Fórmula 1, graças à paixão de elementos da familia real. Em 2003, foi construído um circuito nos arredores da capital, Manama, e a partir de 2004 começou a ser usado no campeonato mundial.

13:30 A sua extensão é um pouco mais curta do que a que foi usada em 2010, onde se usou uma extensão mais longa, de 6299 metros. Os pilotos na altura rejeitaram-na imediatamente, por ser demasiado longa e aborrecida.

13:20 Com isto em jogo, alguns dados sobre a pista: O circuito de Sakhir, desenhado por Hermann Tilke, alberga a quarta prova do ano. Desenhado e construído em 2003, tem uma extensão de 5412 metros, e no Grande Prémio os pilotos farão a corrida em 57 voltas, no total de 308,238 quilómetros.

13:13 E ainda por cima, o pequeno emirado barenita é conhecido pelas suas altas teperaturas, mesmo num mês mais ameno como é Abril e mesmo com a corrida a acontecer em horário nocturno.

13:010 Quem espreita por um deslize das Flechas de Prata é a Ferrari, que parece conseguir que os seus pneus Pirelli funcionem bem em ambientes mais quentes, como aconteceu na Malásia, onde Sebastian Vettel venceu a corrida.

13:05 Com esse resultado, os carros da marca alemã destacam-se no campeonato do mundo de pilotos: Hamilton, com 68 pontos, tem mais 13 do que Nico Rosberg, que vai tentar contrariar o dominio do piloto britânico no deserto do Bahrain.

13:02 Esta qualificação acontece justamente uma semana após o GP da China, onde Lewis Hamilton e Nico Rosberg conseguiram uma dobradinha para a Mercedes.

13:00 Boa tarde, sejam bem-vindos à qualificação do GP do Bahrein de 2015 no VAVEL.com!