Hamilton conquista pole no Bahrain

Lewis Hamilton (Mercedes) alcançou na sessão de qualificação de hoje a pole position para o GP do Bahrain. É a quarta pole em quatro possíveis para o britânico em 2015.

Hamilton conquistou o primeiro lugar da grelha com um tempo canhão de 1:32,571, assinalavelmente mais rápido que o que valeu a pole a Nico Rosberg em 2014 (1:33,185). A dividir a primeira linha com Hamilton estará o Ferrari de Sebastian Vettel, que além do inglês foi o único a rodar no segundo 32. Rosberg largará em terceiro e terá Kimi Räikkönen por companhia. A Qualificação em Sakhir mostra assim como Mercedes e Ferrari estão de facto próximas neste início de 2015.

Maldonado e Kvyat vítimas precoces

A Q1 trouxe de imediato algumas surpresas, ao deixar desde logo Pastor Maldonado (Lotus), apesar das boas prestações do venezuelano ao longo do fim-de-semana, em 16º. Maior surpresa ainda, a eliminação do Red Bull de Kvyat também na Q1; largará num longínquo 17º posto. Além dos Manor, como expectável nos lugares de fundo da grelha, estará a fechar o pelotão Jenson Button. Com o McLaren do inglês a demonstrar problemas desde sexta-feira, na Qualificação de hoje o experiente piloto foi forçado a regressar às boxes na sua volta de saída, devido a uma falha de potência, para não mais tornar à pista.

Na Q2, tornou-se óbvio que Hamilton lideraria a discussão pela pole, com o britânico a marcar um tempo na casa dos 1:32,6, o que o deixava a quase um segundo do mais próximo perseguidor, que na altura era o Williams de Massa, a mais de 0,8s.

Com Perez, Nasr, Ericsson, Alonso e Verstappen eliminados e espalhados dos 11º ao 15º lugares, avançavam para a Q3 os Mercedes, os Ferraris, ambos os Williams, o Red Bull de Ricciardo, Hulkenberg no seu Force India, Sainz no Toro Rosso e o Lotus de Grosjean.

Discussão até ao fim pela pole, entre Ferrari e Mercedes

A liderança mudou muitas vezes de mãos na Q3. Vettel abriu as hostilidades, Ricciardo sobrepos-se depois aos Ferraris, e Hamilton subiu à pole antes de praticamente todos os pilotos reentrarem nas boxes. Nos instantes finais, a emoção esteve ao rubro: sob o acenar da bandeira axadrezada, Sebastian Vettel conquistou a pole, com Rosberg a nada poder fazer e a ficar-se pelo segundo lugar. Ambos os pilotos alemães pouco tiveram de esperar, porém, para ver Hamilton cruzar a linha de meta com um tempo 0,4s melhor do que Vettel e 0,5s mais rápido do que o seu companheiro Rosberg.

No final da sessão, Hamilton não escondeu o seu contentamento, e não deixou de salientar a ameaça dos Ferrari, "muito rápidos este fim-de-semana. Vai ser muito difícil batê-los".