GP do Bahrain de F1 2015

Enquanto os pilotos se preparam para subir ao pódio, é tempo de nós nos despedirmos. Agradecemos uma vez mais a vossa preferência pelo VAVEL.com e convidamo-vos a continuarem a acompanhar connosco todas as notícias relacionadas com este GP do Bahrain e com a Fórmula 1. Obrigado e bom resto de domingo!

Eis os resultados finais do GP do Bahrain 2015: 1) Hamilton, 2) Räikkönen, 3) Rosberg, 4) Bottas, 5) Vettel, 6) Ricciardo, 7) Grosjean, 8) Perez, 9) Kvyat, 10) Massa, 11) Alonso, 12) Nasr, 13) Hulkenberg, 14) Ericsson, 15) Stevens, 16) Mehri.

E novas más notícias para a Renault... O motor de Ricciardo explode numa nuvem de fumo poucos metros antes da recta da meta, com o Red Bull ainda a cruzar, contudo, a linha azadrezada.

Lewis Hamilton conquista a terceira vitória em quatro corridas para a Mercedes.

Hamilton vence o GP do Bahrain 2015!! Räikkönen é 2º, Rosberg 3º, Bottas faz 4º e Vettel termina em 5º.

Lewis Hamilton entra na derradeira volta!

56/57 Enorme erro de Rosberg!! Cede à pressão o alemão e sai largo na primeira curva. Räikkönen aproveita e sobe para segundo!

55/57 Kvyat (9º) e Massa (10º) fecham neste momento os pontos.

55/57 Rosberg vai ser pressionado até ao fim!! Räikkönen já está a apenas 1 segundo do Mercedes.

54/57 Vettel estava muito, muito perto de apanhar Bottas no final da recta da meta, mas... novo erro para o alemão da Ferrari, a queimar a travagem para não embater na traseira do Williams...

52/57 Räikkönen continua a reduzir a diferença para Rosberg. Já está apenas a 3,2s. Poderá o finlandês ainda apanhar o alemão?

51/57 Hamilton lidera e tem Rosberg a 5,7s. Kimi Räikkönen está a 4,8s do alemão da Mercedes.

50/57 Vettel continua a pressionar Valtteri Bottas, no Williams. O Ferrari abre o DRS de cada vez que pode, mas continua ligeiramente demasiado longe para a ultrapassagem.

48/57 Rosberg zanga-se com o seu engenheiro via rádio. Após ser avisado da distância a que tem Räikkönen, Rosberg reclama: "Não voltem a dar-me as diferenças!"

A 10 voltas do fim, temos 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Räikkönen, 4) Bottas e 5) Vettel.

44/57 Vettel batalha pelo 4º lugar. Está a 0,6s de Bottas.

43/57 PASTOR MALDONADO ABANDONA! O motor parece ter partido à entrada da box, e os travões dianteiros estão também a fumegar... Ainda não terminou uma corrida em 2015, o venezuelano.

41/57 Räikkönen reentra nas boxes para mudar de pneus. Sai com macios para lançar o seu último stint! Mais uma excelente paragem da Ferrari: 2,3s. Regressa em 3º.

40/57 Hamilton ultrapassa Räikkönen e recupera a liderança na curva 1, enquanto pelo meio estava o McLaren de Fernando Alonso, prestes a ser dobrado.

37/57 Vettel queixa-se de problemas na asa dianteira e tem de vir à box para trocar... Deverão ter sido consequências da saída de pista de há pouco... Cai para 5º o alemão.

37/57 Verstappen vem para a box e abandona! Já não há nenhum Toro Rosso em prova.

36/57 Erro crasso de Vettel!! Saiu largo para a areia ao entrar na recta da meta, permitindo que Rosberg se aproximasse e ultrapassasse na curva 1.

35/57 Vettel fica à frente de Rosberg, após paragem do Mercedes. Boa estratégia de paragens da Ferrari, como já havia sucedido no final do primeiro stint.

34/57 Felipe Nasr ultrapassa Nico Hulkenberg! Excelente movimento do rookie brasileiro.

33/57 Box! Box! Box! é a ordem para Hamilton, que muda para pneus médios, em resposta a Vettel.

33/57 Vettel vem para a box! Kimi passa-o na recta e o alemão volta à pista em 5º, com pneus médios. Bottas está entre os Ferraris.

31/57 Entretanto, Nasr mostra-se em bom plano ao ultrapassar o McLaren de Alonso.

BANDEIRAS AMARELAS NO SECTOR 2! Sainz está fora! Parecem novamente problemas na unidade motriz Renault...

30/57 Massa abre o DRS para passar o McLaren de Alonso na recta da meta.

Ao fim de 30 voltas, olhamos para os líderes: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Vettel, 4) Räikkönen, 5) Bottas.

29/57 Felipe Nasr ultrapassa o Toro Rosso de Sainz. O brasileiro está em 14º.

27/57 Erro de Vettel, a queimar a travagem e sair largo numa das curvas. Räikkönen já está a 6 segundos do colega de equipa.

26/57 Segunda paragem para Hulkenberg. O Force India sai com médios. Entretanto, problemas na box para o Sauber de Ericsson... Corrida potencialmente destruída para o sueco, após problemas no encaixe de um dos pneus...

25/57 E Felipe Nasr ultrapassa Felipe Massa!! Ambos os pilotos vêm depois para a box, tal como Maldonado... E o venezuelano sai na frente dos três, com Massa a recuperar a posição sobre Nasr.

24/57 Räikkönen continua a reduzir a diferença para os três da frente. Desde a última paragem, o finlandês já recuperou cerca de 4 segundos para o trio que lidera o GP.

23/57 Massa já está nos pontos. Depois de largar das boxes, já é 10º, mas o Sauber do seu compatriota Nasr está a pressioná-lo, a apenas 0,3s.

21/57 Como Maldonado já provara, os pneus médios têm-se revelado uma boa opção. Räikkönen está a ser mais rápido do que Hamilton, Rosberg e Vettel.

20 voltas completadas, temos os seguintes homens na cabeça da corrida: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Vettel, 4) Räikkönen e 5) Bottas.

19/57 Kvyat ultrapassa Grosjean na primeira curva, o local preferido de muitos pilotos para o fazer, hoje.

18/57 Kimi vem para a box e troca pneus macios por médios! Reentra na corrida em 4º.

17/57 Kimi Räikkönen é o actual líder da corrida no Bahrain. Tem uma vantagem de 12,481s para Hamilton.

16/57 De novo Rosberg!! O alemão da Mercedes torna a ultrapassar Vettel na curva 1.

Ao final de 15 voltas, os primeiros pilotos são: 1) Hamilton, 2) Räikkönen, 3) Vettel, 4) Rosberg e 5) Perez. Mas agora pára Hamilton, para baralhar as contas!

15/57 Rosberg muda macios por macios... E reentra na pista atrás de Vettel!

14/57 Vettel pára e sai com novo set de médios. 2,4s de paragem! Bom trabalho para os mecânicos de Maranello.

12/57 Grosjean pára e regressa com novo set de pneus médios. Vários pilotos estarão numa estratégia de 3 paragens. Entretanto, 1:38,495 é a melhor volta, assinada por Pastor Maldonado em pneus médios!

11/57 Hulkenberg pára, assim como Nasr. Ambos saem ainda com pneus macios.

10/57 Räikkönen comunica via rádio: "Estou mais rápido do que o Vettel. Vou tentar ultrapassá-lo!"

9/57 Rosberg ultrapassa Vettel na primeira curva, como já havia feito com Räikkönen!

8/57 Rosberg pressiona Vettel, mas o Ferrari defende-se bem. No final da grelha, foi Massa a dar espectáculo: o brasileiro partiu das boxes mas já é 13º!!

8/57 Verstappen parou para inspeccionar a asa dianteira, após um toque com Maldonado.

6/57 Maldonado recebe penalização de 5 segundos por estar mal colocado na grelha.

5/57 Hamilton lidera com +1,8 sobre Vettel.

4/57 Rosberg ultrapassa Räikkönen na primeira curva! O Ferrari procura responder nas curvas subsequentes, mas tem de dar espaço ao Mercedes, que lhe foge em seguida.

3/57 Neste momento, todos os pilotos correm com pneus macios, excepção feita para Maldonado, que montou médios.

2/57 Voam faíscas sob todos os carros! Maldonado tem estado muito agressivo na luta com Kvyat. O venezuelano é 15º, mesmo após algumas saídas largas em curva.

1/57 Hamilton larga forte na frente! Vettel segura o segundo posto e Kimi leva o seu Ferrari a terceiro, ultrapassando Nico Rosberg.

5 sinais vermelhos e... ARRANCA O GP DO BAHRAIN 2015!

16:02 Sainz recebe uma penalização de 5 segundos por ter demorado demasiado tempo na volta de aquecimento. Entretanto Massa tem o carro ligado e está posicionado no final da via das boxes.

16:00 E Felipe Massa não consegue arrancar...! Os homens da Williams levam o brasileiro para o pitlane, de onde fará o arranque para este GP.

16:00 Os pilotos deixam o grid para a volta de formação.

15:58 São belíssimas as imagens que nos chegam do Bahrain, com a pista iluminada pelos milhares de luzes que acompanham cada metro do traçado.

15:54 Os pilotos começam a entrar nos seus monolugares... Tudo se prepara na grelha de partida para o início da corrida.

15:52 Rob Smedley, director técnico da Williams, reconhece a distância a que os ingleses estão da Mercedes e Ferrari, mas mostrou-se confiante nos seus pilotos.

15:49 Em declarações à Sky, James Allison, director técnico da Ferrari, confirmou que a Ferrari tem boas chances de celebrar no Bahrain: "Vai ser uma corrida muito aberta.", afirmou Allison.

15:46 A poucos minutos do arranque, os pilotos começam a convergir para a recta da meta, para se perfilarem para o Hino Nacional do Bahrain, que marcará a abertura oficial do GP do Bahrain 2015.

15:43 Sabe-se que o MP4-30 de Button continua a apresentar problemas na unidade eléctrica. Quando ligaram o motor, os engenheiros terão notado dados anómalos na telemetria do monolugar, pelo que decidiram não o fazer correr.

15:38 ÚLTIMA HORA: Ron Dennis confirma que Jenson Button não tomará parte na corrida. Fim-de-semana de pesadelo para o piloto britânico, e mais uma preocupação para a Mclaren.

15:35 À medida que o sol se põe no Bahrain, há Mercedes e Ferrari em pista.

15:30 A trinta minutos do GP do Bahrain, a pitlane recebe luz verde. Os carros poderão sair para as respectivas voltas de instalação.

15:28 Segundo revelou Toto Wolff, a Mercedes fez algumas alterações de última hora nos seus monolugares, na tentativa de igualar a boa gestão na degradação de pneus exibida pela Ferrari. Sem tempo para a testar, só na corrida as Flechas de Prata terão acesso aos efectivos resultados de uma nova abordagem.

15:20 Depois da Qualificação de ontem, Vettel mostrou-se satisfeito por se ter intrometido entre os Mercedes: "todos sabemos que eles têm um pacote muito forte, e por isso é um sucesso conseguir dividi-los."

15:15 Na box da McLaren trabalha-se até aos últimos minutos. Os mecânicos tentam ainda recuperar o carro de Jenson Button para a corrida.

15:10 Menos de uma hora para o arranque do GP do Bahrain 2015! Estamos de regresso e agora para ficar até ao acenar da bandeira axadrezada.

14:35 Falta menos de hora e meia para o início da corrida do GP do Bahrain 2015! Faremos neste ponto uma breve pausa e regressaremos em seguida para fazer o lançamento da prova de hoje.

14:30 Apesar da clara posição dominante da Mercedes, a Ferrari parece estar, prova a prova, a encurtar as distâncias, e é actualmente clara ameaça para as Flechas de Prata. Em terceiro lugar, sólida mas alguns furos abaixo das escuderias rivais, surge a Williams de Bottas e Massa.

14:22 Destaque, na ordem de partida, para o 9º posto de Sainz (Toro Rosso), um dos rookies que tem mostrado bom andamento neste início de temporada.

14:15 Recordemos agora a ordem de partida para o GP do Bahrain 2015: 1) Hamilton, 2) Vettel, 3) Rosberg, 4) Räikkönen, 5) Bottas, 6) Massa, 7) Ricciardo, 8) Hulkenberg, 9) Sainz, 10) Grosjean, 11) Perez, 12) Nasr, 13) Ericsson, 14) Alonso, 15) Verstappen, 16) Maldonado, 17) Kvyat, 18) Stevens, 19) Mehri, 20) Button.

14:10 A McLaren tem vivido novo fim-de-semana de dificuldades. O MP4-30 de Button tem dado repetidos problemas na unidade motriz, e o inglês será mesmo o último da grelha: na Qualificação, o carro não chegou a completar uma volta antes de perder potência. Alonso não foi além do 14º lugar.

14:05 Durante a semana falou-se bastante na boa gestão de pneus que a Ferrari tem conseguido fazer nos seus monolugares, algo que poderá ter enorme importância para a corrida de hoje, numa pista com perfil semelhante ao da Malásia, onde a Mercedes experienciou muita degradação e a Ferrari acabou por vencer a prova.

14:00 Em segundo estará o Ferrari de Sebastian Vettel e em terceiro o segundo Mercedes: Nico Rosberg.

13:35 Quando os semáforos ficarem verdes no Bahrain, pelas 16h (hora de Portugal Continental), Lewis Hamilton arrancará na pole position. O homem da Mercedes marcou ontem o melhor tempo da Qualificação com 1.32,571.

13:22 A pista barenita é famosa pelo seu perfil de curvas muito fechadas, onde se destacam os ganchos da curva 1, 4, 8, 10 e 13, quase todas elas pronunciadas curvas de baixa velocidade no final de rectas generosas. O calor que se faz sentir, somado a este perfil, coloca enorme tensão sobre os pneus dos monolugares.

13:15 O recorde para melhor volta no Bahrain sobrevive desde 2005 e pertence a Pedro de la Rosa, na altura ao volante da McLaren: 1:31,447. Hoje, o piloto espanhol, tem funções de testes na Ferrari.

13:10 O traçado usado pela F1 em Sakhir mede 5,412km de extensão. Serão 57 voltas, para um total de 308,238km, que os pilotos terão de completar. Cada volta a Sakhir conta 15 curvas, e pelo meio existem duas zonas de activação de DRS: uma na recta da meta e outra na recta interiro que lhe fica paralela, entre as curvas 10 e 11.

13:08 Na estreia do traçado, em 2004, foi Michael Schumacher, ao volante da Ferrari, a festejar pela primeira vez uma vitória no Bahrain. A Ferrari é, aliás, a equipa mais vitoriosa no Bahrain, com quatro primeiros lugares: Schumacher (2004), Massa (2007 e 2008), e Alonso (2010).

13:05 Quarta prova do campeonato mundial, o Bahrain é a última paragem da primeira ronda não-europeia da temporada. No deserto barenita, a corrida tem lugar já após o pôr-do-sol, proporcionando imagens espectaculares da prova e procurando assim evitar o excesso de calor que poderia ser prejudicial a pilotos e monolugares. Recorde-se que nesta altura do ano o Bahrain atinge regularmente mais de 35ºC durante o dia.

13:02 Hoje, estamos no Circuito Internacional de Sakhir, no Bahrain, que a F1 visita desde 2004, e acompanharemos minuto a minuto, volta a volta, todas as incidências da corrida.

13:00 Boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais um directo da Fórmula 1 no VAVEL.com!