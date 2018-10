Resultado Sporting x Boavista na Primeira Liga 2015 (2-1)

20:07. Jogo suado por parte do Sporting, que marcou cedo mas cedo também se apercebeu que a vida não seria fácil já que o Boavista mostrou garra e pontaria: marcou de cabeça por Zé Manuel, anulando a vantagem dada por Adrien. Tobias Figueiredo acentuou as dificuldades leoninas, ao ser expulso perto do intervalo, mas um golo de Slimani aos 66 minutos resolveu o jogo perante um Boavista desinspirado na segunda parte.

Apito final

90+3. Apito final que termina com a partida Sporting 2-1 Boavista, vitória suada dos leões que jogaram 45 minutos em inferioridade numérica.

90'. Mais três minutos de descontos para serem jogados em Alvalade.

89'. Philipe Sampaio consegue ser expulso em dois minutos: viu segundo amarelo por falta sobre Slimani.

88'. Cartão amarelo para Philipe Sampaio por atacar a bola com a mão na área leonina.

85'. Assédio perigoso do Boavista à área leonina, William Carvalho cortou a bola e tirou o pão da boca a Uchebo.

83'. Mal o Boavista, incapaz de aproveitar a superioridade numérica que tem desde o fim da segunda parte.

81'. Carrillo combina com Mané e este, já na área, tenta um chapéu a Mika mas a bola sai para fora.

81'. Substituição na formação do Boavista: Entra Reuben Gabriel e sai Afonso Figueiredo.

79'. Substituição na formação do Sporting: Entra Mané e sai Adrien.

79'. Afonso Figueiredo cai no relvado com dores musculares.

76'. Cartão amarelo para Afonso Figueiredo.

76'. Cédric dobra Paulo Oliveira e alivia a bola, impedindo Uchebo de se isolar.

72'. Fora-de-jogo mal assinalado ao ataque do Sporting, Carrillo isolou-se devidamente.

70'. Cartão amarelo para o médio leonino João Mário.

69'. Substituição na formação do Boavista: Entra Uchebo e sai Diego Lima.

67'. Depois de um lance aparentemente mal anulado pela equipa de arbitragem, aquando de um ataque boavisteiro, surge a resposta leonina.

66'. Goooooloooo do Sporting!!! Cruzamento longo e tenso de Carrillo, Slimani, sozinho, a cabecear para o golo, Mika nada poderia fazer!!!

61'. Brito desarma o adversário e remata de meia-distância...mas a bola passa ao lado do poste, boa raça do avançado recém-entrado.

59'. Frouxe remate de Slimani, Mika agarra com facilidade.

57'. Substituição na formação do Boavista: Entra Brito sai Leozinho.

55'. Grande parada de Mika a remate de Adrien, excelente defesa a impedir o golo leonino! Muito certeiro o centro de Nani.

46'. Roda a bola de novo em Alvalade, Sporting com menos um após expulsão de Tobias.

46'. Substituição na formação do Sporting: Entra William Carvalho e sai Tanaka.

Segundo tempo

19:10. Primeira parte positiva, com momentos de perigo e dois golos logo nos primeiros sete minutos. O Sporting parecia arrancar para um jogo fácil mas o golo de Adrien, logo aos 16 segundos, foi anulado por uma fatal cabeçada de Zé Manuel, aos sete minutos. De ressalvar a expulsão de Tobias após jogada rápida de contra-ataque do Boavista, ao cair do pano.

Intervalo

45+3'. Livre de Mark Cech à barra, que bela execução!

45+2'. Contra-ataque perigoso do Boavista...passe transversal para Leozinho, vai encaminhar-se para o golo, isolado...mas é empurrado por Tobias Figueiredo...cartão vermelho para o central do Sporting!

45'. Mais dois minutos adicionais para serem jogados em Alvalade.

44'. 70% de posse de bola para o Sporting, mas sem grande repercussão, devido a uma circulação de bola lenta e estagnada.

42'. Mika eleva-se e amarra o cruzamento leonino, mas cai após lance dividido com Tanaka. Entra a equipa médica.

39'. Sampaio de novo a meter água, não se fazendo ao lance de perigo e deixando a bola à mercê de Slimani, que bastava encostar para o golo...mas o argelino escorregou! Que lance perigoso alinhavado pelo Sporting.

37. O Boavista tenta sair em contra-ataque mas, até agora, sem conseguir executar o último passe.

35'. Com a entrada de Slimani, Marco Silva dá um sinal à navegação: é preciso espevitar o jogo e atacar o Boavista com intensidade.

33'. Substituição na formação do Sporting: Entra Slimani e sai Rosell.

32'. Appingandoye corta novamente para canto após cruzamento de Cédric, vindo da direita.

27'. Após dez minuto de jogo emotivo, estamos agora perante um jogo morno e sem grandes acontecimentos de relevo.

26'. Adrien está queixoso da coxa após choque com um adversário.

24'. Nani executou um livre para dentro da área mas Beckeles desviou a bola para canto, novo canto a favorecer o Sporting.

22'. Novos assobios em Alvalade após uma boa jogada de ataque do Boavista que culminou com um remate de Cech.

21'. Jefferson tirou um centro venenoso, Appindangoye cortou para canto.

19'. Assobios em Alvalade devido à passividade da equipa do Sporting na construção de jogo.

15'. O Boavista subiu os níveis de confiança após o grave erro de Sampaio, algo que é de louvar, ainda para mais jogando no reduto do Sporting.

10'. Falta de Zé Manuel sobre Jefferson, livre lateral para o Sporting bombear a bola para a área - lance sem consequência.

9'. Belíssimo arranque de jogo, pleno de incidências, emoção e dois golos em apenas sete minutos.

7'. Goooooloooo do Boavista!!! Grande jogada do Boavista, toque a toque, os axadrezados ganharam a linha por Figueiredo e, de cabeça, Zé Manuel cabeceou certeiro após centro vindo da esquerda!!!

5'. Centro vindo da direita...Afonso Figureiredo entrou na meia-lua e rematou de primeira...a bola foi defendida por Patrício.

4'. Tanaka remata, de longe, a bola é facilmente encaixada por Mika.

2'. Entrada ridícula do Boavista, com um erro individual de Sampaio a boicotar toda a estratégia colectiva.

1'. Gooooolooooo do Sporting!!! Segundo 16, Adrien marca cedíssimo aproveitando um erro crasso de Philipe Sampaio, que descoordenação neste lance, simplesmente ofereceu o golo!!!

1'. Começa o jogo em Alvalade.

Apito inicial

17:50. Onze titular Boavista: Mika, Beckeles, Philipe Sampaio, Afonso Figueiredo, Appindangoye, Marek Cech, Tengarrinha, Idris, Leozinho, José Manuel, Diego Lima

17:35. Surpresa no onze leonino com a entrada de Tanaka para a equipa titular, preterindo Marco Silva Islam Slimani e Fredy Montero. Rosell também irá ser titular em detrimento de William Carvalho; confirma-se a presença de Tobias Figueiredo ao lado de Paulo Oliveira.

17:30. Onze titular Sporting: Rui Patrício, Jefferson, Cédric, Tobias, Paulo Oliveira, Rosell, João Mário, Adrien, Nani, Carrillo, Tanaka

17:10. O Sporting não poderá contar com o defesa central Ewerton, expulso na passada jornada (contra o Vitória de Setúbal), Tobias Figueiredo fará dupla de centrais com Paulo Oliveira. Cédric e Nani voltaram aos convocados e o lateral substituirá Miguel Lopes, ausente devido a gripe.

16:55. «Vamos defrontar uma equipa confiante, forte, que é candidata ao título e que a jogar em casa reúne favoritismo ao triunfo», declarou o técnico Petit, antevendo grandes dificuldades na casa do Sporting: «No final logo veremos quantos pontos vamos contabilizar», afirmou, cauteloso, apesar da motivação.

16:45. «O Boavista tem sido uma grande surpresa e com mérito tem alcançado os seus objetivos. Tem uma evolução bastante aceitável e apresenta uma equipa aguerrida, tal como o seu treinador. Também é verdade que o Boavista é mais forte em casa do que fora, isto porque tira partida do relvado sintético», analisou Marco Silva na antevisão do jogo.

16:30. Nas últimas cinco partidas da Liga disputadas em Alvalade, o Sporting venceu sempre, chegando inclusivamente a golear por 6-1, na temporada de 2004/2005. Na última partida jogada em Alvalade, datada de 2008 (antes da descida do Boavista), o Sporting venceu por 2-1 na passagem da jornada 30.

16:20. Em partidas disputadas no contexto da Liga e no reduto de Alvalade, o Boavista apenas foi capaz de vencer uma partida ao Sporting; Em 51 jogos registados, o Sporting venceu 37 e só foi derrotado no ano de 1976, pela margem mínima de 0-1, com o mítico treinador José Maria Pedroto ao leme dos boavisteiros. O Boavista não vence em Alvalade para a Liga há 39 anos.

16:10. Disputaram-se já 103 duelos na Liga entre Sporting e Boavista, com o Sporting a triunfar por 48 vezes contra as 22 vitórias axadrezadas, tendo-se registado 32 empates; foi em 2008 que o Boavista pela última vez bateu o Sporting na Liga, numa partida jogada no Bessa, 2-0 foi o resultado final do duelo.

15:55. Na primeira ronda do campeonato, o Sporting deslocou-se ao terreno do Boavista e acabou por vencer a partida por 1-3, resultado que foi construído na segunda parte. André Carrillo marcou primeiro, logo secundado por Carlos Mané. João Mário marcou o terceiro do Sporting e Jonathan Silva apontou o auto-golo que completou o 1-3 no Bessa.

15:45. O Boavista está há duas jornadas sem vencer e, nos últimos dez jogos da Liga, os axadrezados apenas foram capazes de vencer dois (duas partidas jogadas no Bessa, contra Vitória SC e Belenenses). Em 2015 a equipa treinada por Petit ainda não foi capaz de vencer fora de casa, a última vitória forasteira deu-se a 12 de Dezembro e 2014 diante do Vitória de Setúbal.

15:35. O Sporting leva, em casa, um registo muito positivo na Liga: os Leões ainda não perderam em Alvalade nesta temporada. A última derrota do Sporting em casa, para o campeonato, foi na temporada passada, diante do Estoril (0-1), no dia 11 de Maio de 2014, no fecho da época 2013/2014 em que obteria o segundo lugar da Primeira Liga.

15:20. O Sporting não perde na liga desde 1 de Março de 2015, dia em que se deslocou ao Dragão para perder por 3-0; desde então, registou quatro vitórias e um empate. A derrota no campo do rival FC Porto foi a única derrota do Sporting no ano de 2015 em jogos do campeonato. Em 2015, o Sporting apenas perdeu pontos em casa na partida contra o Benfica (empate 1-1).

15:10. O Boavista, situado na décima terceira colocação da Liga NOS, está prestes a garantir definitivamente a manutenção no campeonato, preenchendo assim o objectivo que era primordial nesta temporada. Os boavisteiros têm mais dez pontos que o Penafiel, que está precisamente abaixo da linha de água (Boavista tem 29 pontos e está a dois do Estoril).

15:00. O Sporting está seguro na terceira posição, sem grandes hipóteses de subir ou descer na classificação; os Leões estão a onze pontos do FC Porto (que tem mais um jogo disputado) e têm, de momento, mais sete pontos que o quarto classificado SC Braga (mas os de Alvalade têm menos uma partida que os bracarenses, que perderam nesta jornada).

14:50. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Sporting x Boavista, referente à jornada 29 da Liga NOS 2014/2015, partida que será disputada no Estádio Alvalade XXI, às 18 horas - siga o minuto a minuto do jogo Sporting x Boavista, em directo e , grátis, em Vavel Portugal.