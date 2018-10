Conheça os maiores especialistas de livres directos do continente americano

Aqui estão os 10 maiores especialistas de livres diretos da América. Os jogadores nesta contagem jogam todos no continente americano, embora haja muitos especialistas que jogam na Europa.

Destacado temos o já lendário recordista Rogério Ceni do São Paulo: o guarda-redes marcou o seu golo número 126 contra o Linense.

Em segundo, Federico Mancuello do Independiente da Argentina que coloca, sem suar, o esférico onde quer.

A seguir temos Juan Arango, venezuelano do Tijuana do México, o antigo jogador do Mallorca sempre foi um especialista neste tipo de lances. Agora passeia classe no México.

O quarto lugar é ocupado pela estrela brasileira Ronaldinho, que actualmente joga pelos mexicanos do Querétaro. Continua sem perder as suas qualidades ao nível do livre.

O internacional chileno Charles Aránguiz, do Internacional de Porto Alegre aparece nesta classificação e está a provar que é um jogador capaz neste tipo de lance.

Rubén Darío Bustos, que joga nos colombianos do Boyacá Chico prova que os laterais também conseguem marcar bem livres directos.

Marcos Assunção, que actualmente joga pelo Figueirense do Brasil, passou por clubes como a Roma ou o Betis, onde sempre marcou muitos golos.

Em oitavo aparece Rubens Sambueza, argentino-mexicano do América no México que é simplesmente letal neste tipo de lances.

Walter Ayoví, equatoriano do Pachuca, um clube mexicano, tem uma precisão e potencia inigualável.

José Manuel Rey, que tem 39 anos, venezuelano e joga no Lara da Venezuela tem um verdadeiro canhão em vez de perna.