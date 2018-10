Mercedes teve de se aplicar para vencer no Bahrain

A nova era dos V6 teve o seu expoente máximo até agora na corrida do Bahrain de 2014. Foi uma corrida intensa onde aconteceu de tudo. E para este ano os ingredientes para uma excelente corrida estavam reunidos. Mercedes forte, Ferrari ameaçadora e Williams com vontade de dar um pontapé no marasmo.

Inicio de corrida azarado para McLaren e Williams

A corrida começava mal para a McLaren. Button com um problema no ERS não saiu sequer das boxes. Um fim-de-semana negro para o britânico. Na pré grelha era Massa que ficava para trás com o FW37 a ir abaixo, sendo obrigado a sair das boxes.

A largada não trouxe problemas para Hamilton, mas Vettel e Rosberg lutaram muito pela melhor posição na primeira curva. Vettel ganhou vantagem e na travagem, Kimi aproveitou as sobras e passou também pelo Mercedes.

Mais atrás era a luta entre Nasr e Perez que animava a hostes. Os dois pilotos lutaram muito mas foi o mexicano que levou a melhor.

Verstappen e Kvyat ficavam para trás naquilo que seria o inicio de uma tarde muito má para o holandês e de uma recuperação interessante por parte do Russo.

O Regresso de Rosberg

Na volta 4 Rosberg dava um murro na mesa e começava uma recuperação boa. Com espirito combativo e vontade de mostrar serviço, o alemão passou por Raikkonen e logo de seguida por Vettel, que errou e facilitou a vida ao compatriota.

Vettel teve uma tarde desastrada e a forma como Kimi recuperou terreno para o alemão é prova disso mesmo. Na 11ª volta começava a dança das boxes com Hulkenberg a estrear a via das boxes. A Ferrari tentou dar um golpe na Ferrari entrando mais cedo nas boxes tentando assim com que Vettel passasse por Rosberg. A estratégia teve o efeito desejado mas Rosberg tratou de reverter a situação em pista passando mais uma vez por Vettel.

Muitas trocas e muitas lutas faziam que na volta 30 o top 10 fosse composto por Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen, Bottas, Ricciardo, Grosjean, Perez, Kvyat e Maldonado.

Carlos Sainz que estava a fazer uma boa prova saiu das boxes com uma roda mal apertada e foi obrigado a desistir.

Era nesta altura que começava a segunda ronda de pit-stops, com a Ferrari a repetir a estratégia com sucesso, ficando Vettel na frente de Rosberg levando a uma luta intensa entre os 2. Mas mais uma vez Vettel errou e saiu da pista danificando a sua asa dianteira sendo obrigado a voltar as boxes e mudar de asa, hipotecando as hipóteses de ir ao pódio.

Entretanto Verstappen também tinha desistido com problemas no seu carro. Kimi Raikkonen tinha ficado em pista mais tempo tentava aguentar o primeiro lugar mas Hamilton não deu hipóteses e o finlandês não tinha pneus para aguentar o Mercedes. Uma falha na estratégia da Ferrari. Se Kimi tem entrado mais cedo na boxe não teria perdido tanto tempo. Na volta 43 Maldonado desistia com um problema no motor. O venezuelano ainda não acabou uma prova este ano.

A recuperação fantástica de Kimi

Kimi Raikkonen que tinha ficado a 16 segundo de Rosberg incetava uma recuperação ffantástica. O finaldes recuperava mais de 1 segundo por volta e chegou-se ao alemão. Nas ultimas voltas, Rosberg teve um problema nos travões e isso abriu a porta a que o Iceman passasse pelo Mercedes e conquistasse assim a 2ª posição. Mais atrás Vettel bateu num “muro“ chamado Bottas e teve de se contentar pela 5ª posição.

No final, Hamilton venceu mais uma corrida seguido de Raikkonen, subindo pela primeira vez ao pódio neste seu regresso à Ferrari e Rosberg que teve de se contentar com o 3º lugar.

Destaques para a corrida de Raikkonen que esteve muito bem merecendo inteiramente o pódio, Ricciardo que embora discreto levou a agua ao seu moinho conseguindo o 6º lugar mesmo com uma explosão espectacular do seu motor na recta da meta, Grosjean com mais uma corrida solida, Kvyat, com uma excelente recuperação e Pérez que desta vez conseguiu colocar a Force India nos pontos.

Classificação final:

1º Lewis Hamilton Mercedes 1h31m05.809s

2º Kimi Raikkonen Ferrari a 3"380

3º Nico Rosberg Mercedes a 6"033

4º Valtteri Bottas Williams a 42"957

5º Sebastian Vettel Ferrari a 43"989

6º Daniel Ricciardo Red Bull a 61"751

7º Romain Grosjean Lotus a 84"763

8º Sergio Pérez Force India a 1 volta

9º Daniil Kvyat Red Bull a 1 volta

10º Felipe Massa Williams a 1 volta

11º Fernando Alonso McLaren a 1 volta

12º Felipe Nasr Sauber a 1 volta

13º Nico Hulkenberg Force India a 1 volta

14º Marcus Ericsson Sauber a 1 volta

15º Pastor Maldonado Lotus a 1 volta

16º Will Stevens Manor a 2 voltas

17º Roberto Merhi Manor a 3 voltas

18º Max Verstappen Toro Rosso Não terminou

19º Carlos Sainz Toro Rosso Não terminou