Rui Patrício impassível nas redes: 8 mil minutos seguidos a pontificar na Liga

À passagem do minuto 80 do jogo Sporting x Boavista, Rui Patrício atingiu a portentosa marca de oito mil minutos consecutivos entre os postes da baliza leonina na Liga portuguesa. O guarda-redes titular da selecção nacional é o dono incondicional das redes do Sporting e um dos maiores símbolos contemporâneos do clube de Alvalade.

Oito mil minutos, equivalentes a 89 partidas consecutivas a reinar nas redes do Leão - Rui Patrício poderá ter passado momentos de menor fulgor nesta temporada (erros frente ao Belenenses e Nacional da Madeira) mas a verdade é que a sua constância e regularidade têm sido indispensáveis ao Sporting.

Rui Patrício entre os lendários de Alvalade

De recordar que o «keeper» luso rubricou, esta época, uma das melhores exibições da sua carreira, ao enfrentar a avalanche ofensiva do poderoso Chelsea, na partida da fase de grupos da Liga dos Campeões, anulando com brio as intenções de Schurrle, Diego Costa, Oscar e companhia.

Rui Patrício atingiu, ontem, os 322 jogos com a camisola leonina vestidas, igualando o mítico jogador Albano, talento que compunha os lendários «Cinco Violinos». É, actualmente, o décimo quarto jogador com mais partidas na história do clube de Alvalade.