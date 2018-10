Resultado Bayern x FC Porto na Champions League 2015 (6-1)

Quanto a nós resta agradecer a sua preferência e continue a acompanhar o nosso trabalho aqui, na VAVEL Portugal. Votos de uma boa semana...

Fim da partida e do sonho europeu do FC Porto. Após uma brilhante exibição na primeira-mão, os azuis e brancos não deram seguimento ao bom momento e saíram goleados no Allianz Arena por 6-1. Numa primeira parte desastrosa, onde sofreram 5 (!) golos em 25 minutos, os homens de Lopetegui nunca conseguiram sequer assustar Neuer. Num segundo tempo mais bem conseguido, os dragões ainda reagiram por Jackson mas pouco mais fica no registo da exibição portista. Vitória tranquila dos bávaros que seguem assim para as meias-finais da competição.

​ E no fim, ganham os alemães...

E é fim da partida!

90+1' Quase o sétimo dos alemães mas Muller, em excelente posição, permite a defesa de Fabiano.

90' Substituição no Bayern: Sai Thiago e entra Dante.

89' Lopetegui é expulso por Atkinson.

Na sequência do vermelho a Marcano, Xabi Alonso cobra de forma perfeita o livre apontando o 6º golo dos bávaros esta noite.

88' GOLOOOOOOOOOO BAYERN!!!

87' Duplo amarelo e consequente vermelho para Marcano.

86' Substituição no Bayern: Sai Götze e entra Weiser.

84' Jackson aparece nesta altura com alguns problemas físicos e Lopetegui já esgotou as alterações.

82' Bola de Xabi Alonso para o corte de Maicon.

82' Livre lateral para os alemães.

81' Prepara-se Weiser para ir a jogo.

79' Quase o 'hat-trick' de Lewandowski com a bola a passar a milímetros da baliza portista.

77' Mas que perigo! Excelente jogada individual de Jackson Martínez que atira muito bem mas a bola passa muito perto da baliza de Neuer. Procura o Porto o golo que dê alento para o fim da partida.

Ricardo solta Herrera na linha, o mexicano cruza e Jackson Martínez, quem mais, reduz para os portistas.

73' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!!

72' Substituição no Bayern: Sai Rafinha e entra Rode.

71' Cartão amarelo para Marcano.

69' FC Porto ainda não efectuou qualquer remate em toda a partida.

65' Substituição no FC Porto: Sai Brahimi e entra Evandro.

65' Cartão amarelo para Ricardo.

63' Do canto, Badstuber aparece em boa posição mas sem finalizar com qualidade.

63' Bela jogada de entendimento do ataque alemão mas Maicon corta para canto, quase fazendo auto-golo.

62' Canto batido de forma curta mas sem qualquer perigo.

61' Tentativa de Bernat mas Rúben Neves corta para canto.

59' Lopetegui sempre a dar indicações para o terreno, incentivando sempre os seus atletas.

57' Livre cobrado por Xabi Alonso com o esférico a passar perto da baliza de Fabiano.

56' Livre perigoso à entrada da área portista por falta de Ricardo sobre Götze.

55' Azuis e brancos a aparecer com nova cara, tendo muito mais bola e procurando situações de finalização.

50' FC Porto a aparecer com nova postura táctica neste segundo tempo, utilizando um sistema de três defesas.

46' Götze a aparecer em boa posição mas o remate do alemão sai ligeiramente para fora.

46' Começa a segunda parte!

Substituição no FC Porto: Sai Quaresma e entra Rúben Neves.

Fim de um primeiro tempo para esquecer da equipa portuguesa, cilindrada por um fortíssimo Bayern, que dominou a seu belo prazer. A equipa bávara apontou 5 golos num espaço de 25 minutos, virando e praticamente arrumando as contas da eliminatória. Thiago, Boateng, Muller e Lewandowski (2) foram os autores dos golos que cilindram, nesta altura, os azuis e brancos.

​ Bayern "cilindrou" o FC Porto na 1ª parte.

Intervalo no Allianz Arena!

45' Tentativa de Lahm mas Fabiano segura sem problemas.

42' Cartão amarelo para Badstuber.

E está consomada a goleada! Muller serve Lewandowski que, já dentro de área e com todo o espaço do mundo, atira a contar para o 5º dos bávaros.

40' GOLOOOOOOOOOO BAYERN MUNICH!!!

39' Novamente o Bayern a chegar com facilidade à área portista. Valeu o corte de Quaresma.

38' Cartão amarelo para Jackson Martínez por suposta simulação. Má decisão do árbitro inglês.

Remate a longa distância de Muller, a bola sofre um desvio em Martins Indi mas Fabiano fica muito mal na fotografia. Um "frango" do guardião brasileiro.

36' GOLOOOOOOOOOO MUNICH!!!

34' Cartão amarelo para Herrera.

32' Substituição no FC Porto: Sai Reyes e entra Ricardo.

30' Casemiro consegue ganhar nas alturas mas não consegue direccionar o cabeceamento.

30' Primeiro canto para os dragões.

Fantástica jogada do ataque alemão, com Lahm no cruzemento, amortecimento extraordinário de Muller e finalização "sem espinhas" de Lewandowski. Porto precisa de marcar para empatar a eliminatória.

27' GOLOOOOOOOOOO BAYERN!!!

25' Bola com muita força. Lance sem perigo.

24' Livre indirecto perigoso para os alemães.

Na sequência do canto, Muller amortece para a área e é Boateng quem desvia a contar, num lance de pura apatia da defesa portista. Fabiano parece poder fazer mais.

22' GOLOOOOOOOOOO BAYERN!!!

22' Canto para o Bayern.

21' Remate de Muller, Fabiano responde com segurança.

20' Equipa portista tenta segurar a posse de bola mas a tarefa não se aparenta nada fácil.

18' Ambiente extraordinário em Munique.

Cruzamento de Bernat e é novamente Thiago Alcântara a fazer o golo contra os azuis e brancos, aprecendo de forma rompante a desviar ao primeiro poste.

14' GOLOOOOOOOOOO BAYERN MUNICH!!!

12' Primeira nota do ataque portista com Brahimi a trabalhar sobre Rafinha mas cruza directamente para Neuer.

10' Dupla grande oportunidade para o Bayern: Muller atira para boa intervenção de Fabiano e na recarga é Lewandowski quem atira ao poste. Fica o aviso!

8' Porto tenta segurar o ímpeto inicial dos bávaros, recorrendo várias vezes à falta.

7' Entrada durinha de Reyes sobre Gotze. Falta mas sem cartão.

3' Primeira tentativa alemã com o cabeceamento de Lewandowski a sair fraco para as mãos de Fabiano.

1' Primeira falta cometida por Herrera.

1' Começa a partida!

19:44. Os capitães Lahm e Jackson Martínez escolhem bola ou campo nesta altura.

19:43. Ouve-se o mítico hino da Champions League.

19:38. A minutos do início do jogo vive-se um ambiente frenético em Munique.

19:25. As equipas já recolheram aos balneários no Allianz Arena.

19:14. A grande notícia para a equipa portuguesa é a ausência confirmada de Robben e Ribéry. A dupla conhecida por "aterrorizar" as defesas contrárias não estarão sequer no banco de suplentes.

19:09. Banco do Bayern: Reina, Dante, Pizarro, Gaudino, Rode, Weiser e Schweinsteiger.

19:08. Banco do FC Porto: Helton, Rúben Neves, Evandro, Quintero, Ricardo, Hernâni e Aboubakar.

19:05. Do lado azul e branco a surpresa está também no sector defensivo. Face às ausência por castigo de Danilo e Alex Sandro, Lopetegui lança, à partida, Diego Reyes e Martins Indi para as laterais.

18:55. Em relação ao jogo da 1ª mão, Guardiola apenas mexeu no eixo defensivo, tirando o azarado Dante para colocar Badstuber. Schweinsteiger começa no banco.

18:50. Já há «onzes» oficiais!

Bayern: Neuer; Rafinha, Boateng, Badstuber, Bernat; Alonso, Lahm, Thiago; Götze, Müller; Lewandowski.

FC Porto: Fabiano; Reyes, Maicon, Marcano, Martins Indi; Herrera, Casemiro, Óliver Torres; Quaresma, Jackson Martínez, Brahimi.

18:10. «Estamos orgulhosos do que já alcançámos na Champions League esta época. Vamos trabalhar arduamente, tentar impor o nosso estilo de jogo e tentar marcar. Não existe uma forma específica de ganhar esta eliminatória», declarou Julen Lopetegui na projecção do jogo.

18:00. «Amanhã temos de correr mais riscos. É normal após o que aconteceu no Porto. Estou optimista e realista. Após uma derrota por 3-1 no Porto, não será fácil de todo, mas acredito que vamos seguir para as meias-finais», afirmou Pep Guardiola na antevisão da partida.

17:50. Se atingir as meias-finais da UEFA Liga dos Campeões, o Porto igualará um registo milionário que não se sucede desde a brilhante temporada do FC Porto de José Mourinho. Se cair nos quartos-de-final, copiará o Porto de Jesualdo Ferreira na época 2008/2009.

17:35. O FC Porto estará privado de dois jogadores cruciais na sua dinâmica táctica: Danilo e Alex Sandro, ambos castigados. Para os seus lugares deverão entrar Bruno Martins Indi e Ricardo Pereira. O Bayern já poderá contar com Schweinsteiger, recuperado de lesão. Ribéry ainda está em dúvida.

17:20. O Bayern atravessa uma pequena crise entre o departamento médico e a equipa técnica: o médico-chefe dos bávaros demitiu-se das suas funções após a derrota no Dragão. A onda de lesões no Bayern estende-se a Arjen Robben, Benatia, Javi Martínez, David Alaba e, possivelmente, Bernat.

17:10. Apesar da vantagem adquirida no Dragão, o FC Porto terá de se precaver para a força caseira do Bayern - na eliminatória passada, após o 0-0 no reduto do Shakhtar, o Bayern cilindrou a oposição ucraniana com uma goleada estrondosa de 7-0 no Allianz Arena.

16:50. Jackson Martínez é o artilheiro-mor do FC Porto na prova, com seis golos marcados em sete partidas. No Bayern, o melhor marcador é Thomas Muller, que festejou por cinco ocasiões. Robert Lewandowski é o jogador mais rematador das duas formações em causa.

16:35. O FC Porto leva 11 jogos nesta temporada de Liga dos Campeões e é a única equipa imbatível na competição, feito que nem Bayern, Barcelona ou Real Madrid conseguiram atingir. Os portistas têm 24 golos na prova, tantos como o Bayern (ambos são os melhores marcadores da competição).

16:20. O FC Porto nunca tinha batido o Bayern em solo português; se vencer hoje, em Munique, será também a primeira vez que bate os bávaros em solo germânico. A única vez que o FC Porto triunfou foi em 1987, na final da Liga dos Campeões (2-1 a favor do FC Porto).

16:10. A entrada de Dragão do FC Porto encontrou um Bayern tremido e adormecido: os erros de Xabi Alonso e Dante proporcionaram dois golos a Quaresma, que juntamente com Jackson Martínez foi a figura da partida. O colombiano regressou de lesão e jogou a nível altíssimo.

16:00. O FC Porto está ainda nas nuvens depois de ter impressionado a Europa do futebol: no Dragão, bateu o favorito Bayern por 3-1 com golos de Quaresma (2) e Jackson Martínez contra um tento de Thiago Alcântara. Nos dez minutos iniciais, o Porto marcou dois golos.

15:45. Sejam bem-vindos ao decisivo jogo Bayern x FC Porto, referente à segunda mão dos quartos-de-final da UEFA Liga dos Campeões 2014/2015, a ser disputada no Allianz Arena. Siga o minuto a minuto do jogo Bayern x FC Porto, em directo, grátis, em Vavel Portugal.

​ Alliazn Arena, palco do grande jogo.