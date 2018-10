Barcelona 2-0 PSG: Neymar deixa parisienses pelo caminho

O Barcelona recebeu e venceu o PSG em Camp Nou, esta terça-feira, confirmando a vantagem obtida na primeira-mão, em Paris. A equipa de Luis Enrique partiu para o encontro desta noite sabendo de antemão que a meia-final estava praticamente garantida, fruto dos 3 golos marcados fora no primeiro jogo da eliminatória (1-3).

Com Iniesta a se apresentar a um nível tremendo, Suárez, Messi e Neymar - os suspeitos do costume - causaram estragos na área parisiense durante a primeira parte, o que permitiu ao brasileiro bisar na partida antes do intervalo (aos 14' e aos 34') e simplificar ainda mais as contas para os blaugrana, perante um PSG que estava obrigado a reagir à desvantagem e a fazer melhor durante o primeiro tempo para sonhar com a meia-final.

Face à entrada fortíssima do Barcelona, que parecia não deixar dúvidas quanto ao emblema que seguiria em frente na prova, a turma de Laurent Blanc só começou a aparecer quando já estavam decorridos 60 minutos da partida (através de Verratti, Ibrahimovic e Cavani), mas nunca conseguiu reduzir o placard.

Neymar voltou a fazer das suas

O avançado prodígio tem sido um verdadeito terror para a defesa do compatriota David Luiz. Recorde-se que as duas equipas já se haviam encontrado na fase de grupos, onde o avançado fez um golo em cada partida e que na primeira-mão dos quartos-de-final, no Parc des Princes, também tinha feito o gosto ao pé. Aliando a estas partidas o bis protagonizado esta noite, Neymar já marcou por 5 vezes aos parisienses na Champions - um feito que, embora o PSG tenha disputado 7 edições desta prova -, nenhum outro jogador havia conseguido fazer até agora.

Contas feitas, já há duas equipas apuradas para as meias-finais da competição milionária: o Barcelona, que segue em frente com um resultado no conjunto das duas mãos de 5-1 e o Bayern, que eliminou o FC Porto, operando uma reviravolta notável na eliminatória (venceu por 6-1 em Munique), num jogo disputado à mesma hora.