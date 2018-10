Real Madrid x Atlético: Paulo Futre optimista num triunfo dos «colchoneros»

Antigo jogador do Atlético de Madrid e seu fervoroso adepto, Paulo Futre nunca escondeu o seu carinho pelo clube madrileno. Em declarações à radio espanhola COPE, o antigo futebolista considerou que o Atlético tem boas hipóteses de seguir para as meias-finais da Liga dos Campeões. «A primeira meia hora será muito importante. Se se desconcentrarem, Mandzukic, Griezmann e companhia não perdoam».

O antigo craque dos «colchoneros» elogiou ainda Fernando Torres, a coqueluche do Atleti. «Fernando é único. A alegria que me deu no jogo da Taça no Bernabéu... Pode não fazer mais nada até ao final da época que fico feliz», aludindo ao bis do espanhol diante do rival Real, na Taça do Rei.