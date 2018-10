Diego Simeone analisa Real Madrid x Atlético desta noite

Na conferência de imprensa de lançamento do «derby« Real Madrid x Atlético, Diego Simeone ressalvou a evolução de Antoine Griezmann. «Cresceu muito (Griezmann) desde a sua chegada. Os golos na liga provam-no, é um miúdo jovem que pode melhorar».

O técnico dos «colchoneros» falou também sobre a qualidade dos elementos da retaguarda. «Temos os titulares da seleção uruguaia e o titular da selecção brasileira. Estamos a competir muito bem na parte defensiva, o problema é para o treinador escolher os melhores», afirmou referindo-se a Diego Godín e Miranda. Quanto à primeira parte do Real no Vicente Calderón, na primeira mão da eliminatória, foi, segundo Simeone, uma das melhores que viu esta temporada. «A intensidade do Real foi das melhores em toda a temporada. Jogo elaborado, muita velocidade entre linhas, o que não me surpreendeu».

O treinador mencionou ainda que as baixas no Real não são um ponto a favor do Atlético Madrid: «Está claro que as características dos futebolistas não são iguais, mas os outros que vão entrar são igualmente bons. Para nós não muda muito, temos uma ideia de jogo que queremos apresentar». Quanto à escolha de lateral esquerdo, referiu que ainda não decidiu entre Siqueira e Jesus Gámez. «Não decidi. O que ficar fora da partida é muito doloroso. É difícil eleger 11 somente».