Real Madrid nas meias-finais: Classe de Ronaldo no golo de Chicharito

O vencedor da competição, recebia hoje em sua casa o Atlético de Madrid, o qual defrontou a equipa da casa na final de 2013/2014. Os «merengues» tinham conseguido um resultado minimamente positivo na primeira mão, tendo-se deslocado ao Vicente Caldéron e conseguiu saír de lá com um empate a zero, apesar de toda a sua superioridade nos 90 minutos e jogo.

Apesar de na atual temporada não ter conseguido derrotar os «colchoneros» por nenhuma ocasião, a equipa de Cristiano Ronaldo era claramente favorita para a partida de hoje. O Real Madrid entrava com sérias baixas para o encontro desta mão. Gareth Bale, Luka Modric e Karim Benzema estavam de fora por lesão, enquanto que Marcelo cumpria um jogo de suspensão, por ter atingido o limite máximo de cartões amarelos.

À semelhança do que tinha acontecido no primeiro jogo, o Real entrou presionante, a querer assumir a posse de bola e o controlo de jogo a partir do primeiro minuto. Com Sérgio Ramos a jogar no meio campo, Fábio Coentrão na lateral direita e Chicharito a substituir Benzema, a primeira ocasião de golo foi por parte do mexicano, num remate que sai às malhas laterais, depois duma boa joga de entendimento no corredo direito.

Ainda na primeira parte, o internacional português e considerado melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, primeiramente num lance de livre iria colocar sérias dificuldades ao ex-benfiquista, Jan Oblak. Pouco depois e perto dos jogadores recolherem aos balneários, num lance cara a cara, o esloveno iria novamente levar a melhor sobre o Português.

No segundo tempo, o treinador Diego Simeone, tirou Saúl e fez entrar Gabi, para tentar equilibrar os deulos no meio-campo. O trio ofensivo do Real Madrid continuou a criar muito perigo junto à área do Atlético Madrid, mas as oportunidades de golo acabavam por encontrar a bem organizada defesa dos «colchoneros». Eram oportunidades e jogadas de perigo, umas atrás das outras e sempre que era chamada a intervir, o guarda-redes da equipa visitante correspondi com exelentes reflexos.

Até que, ao decorrer do minuto 88', uma combinação entre Cristiano Ronaldo e Javier ‘Chicharito’ Hernández deu o golo dos "blancos". O mexicano fez o 1-0 num remate de primeira, depois de uma assistência de classe de Cristiano Ronaldo numa boa jogada de entendimento do ataque, com James a servir o "CR7", que ofereceu depois o golo a Chicharito. Depois de um jogo intenso entre estes dois rivais, o Real Madrid alcança a tão esperada vitória e marca presença nas meias-finais, com a ambição de revalidar o titulo na maior competição europeia de clubes.