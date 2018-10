Após goleada em Wolfsburgo, Nápoles tem eliminatória na mão

Para o treinador do Wolfsburgo, eliminar o Nápoles seria um milagre. «Ainda não perdemos toda a esperança mas a situação podia ser melhor, será um milagre se avançarmos na prova. Vai ser extremamente difícil mas quem pensaria que o Bayern estaria a ganhar por 5-0 frente ao FC Porto ao intervalo? No futebol acontecem as coisas mais loucas». Dieter Hecking e a sua equipa vão tentar virar a eliminatória depois de terem sido derrotados por 4-1 na Alemanha e com a perspectiva de não poderem contar com dois dos seus melhores jogadores, André Schurrle e Kevin De Bruyne.

O treinador do Nápoles, Rafael Benítez, considera os alemães uma boa equipa e acha que se a sua equipa não estiver atenta podem ser surpreendidos. «Sabemos muito bem que o Wolfsburg é uma excelente equipa, marcaram quatro golos ao Bayern (em Janeiro). Temos de jogar bem, como fizemos na Alemanha. Os nossos adversários têm excelentes avançados e temos de estar muito atentos. O clube, os jogadores e eu temos o mesmo objetivo, queremos ganhar, nada mais. Vencer esta competição seria muito importante, pois vale a qualificação para a UEFA Champions League da próxima época», afirmou na antevisão do duelo dos quartos-de-final da Liga Europa.

Afigura-se uma eliminatória complicada para os alemães já que o Nápoles não perde em casa para as provas europeias há 11 jogos, o último desaire por 3-0, teve lugar diante do Viktoria Plzen, em Fevereiro de 2013 e constituiu a maior derrota caseira de sempre dos napolitanos nas competições europeias. Também o registo de ambas as equipas na Liga Europa é favorável aos napolitanos com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o Wolfsburgo tem seis vitórias, dois empates e perdeu três vezes.