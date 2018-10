Meias-finais em disputa: Eliminatória equilibrada entre Fiorentina e Dinamo

No estádio Artemio Franchi, em Florença, Fiorentina e Dínamo de Kiev vão lutar por um lugar nas meias-finais da Liga Europa. No primeiro jogo registou-se um empate a um com o tento da Fiorentina a ser alcançado pelo avançado Babacar ao minuto 90+2, jogador que não vai jogar por lesão. No fim-de-semana passado, a equipa de Florença foi surpreendida pelo Hellas Verona em casa (0-1 para a Serie A) e o Dinamo de Kiev venceu fora o SC Volyn Lutsk por 1-3 (na Liga ucraniana).

Com o empate ao cair do pano na partida da primeira mão a Fiorentina continua sem derrotas frente ao Dínamo, em cinco jogos já disputados entre as duas equipas (2V 3E). Mas a irregularidade que tem mostrado nos jogos em casa deixa tudo em aberto neste embate dos quartos-de-final da UEFA Liga Europa.

Equipas prováveis

Fiorentina: Neto; Richards, Gonzalo Rodríguez, Basanta, Pasqual; Matías Fernández, Badelj, Borja Valero; Ilicić, Gomez, Salah.

Dinamo Kiev: Shovkovskiy; Danilo Silva, Khacheridi, Vida, Antunes; Rybalka, Belhanda, Sydorchuk, Yarmolenko, Lens; Kravets.