Bayern x Barcelona e Juventus x Real Madrid nos jogos decisivos rumo à final de Berlim

Esta manhã, foi decidida a conjuntura de jogos a contar para as meias-finas da Liga dos Campeões. Perante as equipas qualificadas para esta frase da prova, seria impossivel afirmar que iria haver algum jogo fácil. Apesar de se perspectivar um grande jogo entre a Juventus e o Real Madrid, o jogo cabeça de cartaz é sobretudo a partida entre o Bayern de Munique e o Barcelona, num duelo em que vai colocar frente a frente dois estilos de jogo muito parecidos e dois treinador espanhóis, em que dão grande importância ao jogo de posse de bola.

Em declarações após este sorteio, Pep Guardiola referiu que: «Toda a gente sabe como será especial para mim e para o Thiago Alcântara. O Barcelona era a nossa vida», proferiu o técnico espanhol, sublinhando a importância que teve para a sua carreira a passagem pelo clube espanhol. «Estou aqui hoje porque um dia estive no Barcelona».

«Será um jogo especial, naturalmente. Barcelona é a minha casa. Que mais posso dizer? Não posso dizer nada de mal sobre a minha antiga equipa e os meus antigos jogadores. Ganhei muito com eles», afirmou o actual técnico do Bayern e antigo treinador dos catalães, Deixando rasgados elogias ao actual treinador da equipa catalã, acrecentou: «Tem uma grande qualidade. É um grande homem e fico contente por encontrar-me com ele nesta fase da competição».

Luis Enrique não deixou de expressar igualmente a sua posição em relação a esta eliminatória: «Guardiola é o melhor porque conseguiu conquistar muitos títulos, pelo seu estilo de futebol, pela sua capacidade de integração e por ser meu amigo», não esquecendo a dificuldade que terá neste eliminatória: «O Bayern ambiciona o mesmo que nós e tem o melhor treinador. O estado anímico e chave, porque vejo esta equipa muito bem e muito concentrada. Estamos com uma dinâmica positiva.» Sempre deixando o Barcelona por cima, Luis Enrique acrescentou: «Nos sorteios penso que quem tem azar é a equipa que terá de jogar contra o Barcelona.»

O outro duelo é igualmente deprespetivar grande coisas, visto que estamos perante dois dos clube mais históricos e belos da Europa. De um lado, uma equipa italia, a Juventus, comandada por Massimiliano Alegri, no qual está prestes a alcançar mais um titulo de campeã italiana para a Juventus. Do outro lado, com um vasto curriculo, uma belissima carreira e múltiplos titulos alcançados, temos o Sr. Carlo Ancelotti a comandar a que muitos consideram a melhor equipa do mundo, o Real Madrid, actual detentor do titulo e o clube que mais troféus tem desta competição.

Em relação a estes sorteios, os técnicos ainda não se expressaram publicamente, prevendo-se que isso aconteça apenas na antevisão dos seus jogos este fim-de-semana para o campeonato.