Benfica x FC Porto: Jesus em busca de copiar Benfica de Ronald Koeman

Jorge Jesus poderá igualar o feito do técnico holandês Ronald Koeman caso vença o FC Porto no próximo Domingo - se, na Luz, o Benfica conquistar os três pontos, Jorge Jesus igualará a façanha de Koeman, que, na temporada 2005/2006, saiu a vencer do duelo particular com o rival portista, vencendo o Dragão nas duas rondas do campeonato.

Apesar de perseguir tal feito (que não se repete muitas vezes), Jorge Jesus não quererá, obviamente, ter o fim de Ronald Koeman: o antigo craque holandês falhou o título de campeão, acabando por contrabalançar uma excelente prestação na Liga dos Campeões com uma fraca exibição no campeonato. O Benfica quedou-se pelo terceiro lugar, a 12 pontos do campeão FC Porto.

Depois de bater o Porto no Dragão (por 0-2, com dois golos do avançado brasileiro Lima), o Benfica pretende somar mais três pontos e arrumar a questão do título; assim consiga, copiará o Benfica de Ronald Koeman na tal temporada 2005/2006. Na primeira ronda da Liga, Nuno Gomes aplicou dois golos ao Dragão no seu reduto (acabando o Benfica por triunfar por 0-2); na segunda volta, foi um golo de Laurent Robert a ditar a vitória caseira dos encarnados (com Vítor Baía mal batido).