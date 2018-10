Em grande forma, Richie Porte triunfa no Tour de Trentino

Na passada Sexta-feira, Richie Porte voltou a mostrar-se em grande forma, obtendo o primeiro lugar na geral individual no trigésimo nono Tour de Trentino. O ciclista australiano da Team Sky, não satisfeito por ter triunfado no Paris-Nice e no Tour da Catalunha, arrebatou agora a prova italiana de quatro dias.

O ciclista de 30 anos completou a prova com um tempo geral de 13 horas, 43 minutos e 41 segundos, menos 22 segundos que o segundo classificado, Mikel Landa, corredor espanhol da Astana Pro Team. O pódio da geral individual ficou completo com Leopold Konig, checo da britânica Team Sky.