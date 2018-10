William Carvalho a caminho do Arsenal?

William Carvalho estará de saída para o Arsenal, já na janela de transferências do Verão. Segundo o The Telegraph, o Sporting já chegou a um acordo com o clube orientado por Arsène Wenger, fixando o valor pedido em 21,5 milhões de libras (cerca de 30 milhões de euros). A ser confirmado, este valor fica muito aquém da cláusula de rescisão que o emblema de Alvalade exigia para libertar o médio português - 45 milhões de euros.

Recorde-se que, em Janeiro, William foi associado a mais clubes ingleses como Chelsea, Liverpool e Manchester United, que terão perdido o médio para os gunners, que se anteciparam nas negociações com o clube leonino.

O percurso de William Carvalho

Nascido em Angola, o médio defensivo chegou ao Sporting com apenas 13 anos. Em 2011, foi emprestado ao Fátima por 6 meses e ao Cercle Brugge por uma época e meia, regressando em 2013 para integrar a equipa de Leonardo Jardim e surpreender o futebol nacional.

William apresentou-se a um nível tremendo e foi uma peça fundamental na conquista do segundo lugar na Liga Portuguesa, com acesso directo à Liga dos Campeões (que há muito tempo escapava aos leões), o que lhe valeu a estreia pela Selecção Nacional (AA) no memorável jogo frente à Suécia, no play-off de qualificação para o Mundia de 2014 no Brasil. Neste momento com 23 anos e agenciado por Jorge Mendes, já conta com 12 internacionalizações e está vinculado com o Sporting até 2018. Acompanhe aqui, em Vavel Portugal, todos os desenvolvimentos desta possível transferência.