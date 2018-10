Major League Soccer: bis de Altidore empurra Toronto adiante

Nesta jornada da MLS destaque para a vitória forasteira de Toronto FC (0-2) no terreno do Orlando City e o empate a um dos campeões LA Galaxy, no grande embate no campo dos New York Red Bulls. No último jogo da jornada os Seattle Sounders venceram 1-0 a formação dos Portland Timbers com um golo do internacional americano Clint Dempsey.

A equipa do Canadá, Vancouver Whitecaps, perdeu em casa com os DC United (1-2), mas continua a liderar a Conferência de Oeste com 16 pontos e inclusive é a equipa com mais pontos de ambas as Conferências. Empate entre Houston Dynamo e Sporting KC a quatro tal como na Confederação Oeste em que têm ambos 10 pontos. New England Revolution venceu facilmente por 4-0 Real Salt Lake, assim como o Columbus Crew, que recebeu e bateu por 4-1 o Philadelphia Union. Nos primeiros jogos da jornada Colorado Rapids e FC Dallas empataram a uma bola e o Chicago Fire bateu, em casa por 1-0, o New York City sem David Villa, que está lesionado.

Primeiros classificados da Conferência Este:

Vancouver Whitecaps 16 pontos FC Dallas 14 Los Angeles Galaxy 12

Primeiros classificados da Conferência Oeste:

New England Revolution 14 pontos DC United 14 New York Red Bulls 12

Melhores marcadores:

Obafemi Martins dos Seattle Sounders com quatro golos.

Blas Pérez dos Football Club Dallas com quatro tentos.

Giles Barnes do Houston Dynamo, também quatro golos assinados.

Octavio Rivero dos Vancouver Whitecaps com o mesmo número de golos.