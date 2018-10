Sporting de lado: Hassan prestes a assinar contrato com o Benfica

O avançado egípcio era pretendido pelo Sporting desde Janeiro mas, ao que todas as informações indicam, irá assinar contrato com o Benfica. O jornal «Record» avança com a notícia da contratação do jogador do Rio Ave, e, de facto, Vavel sabe que o goleador é um pedido de Jorge Jesus para 2015/2016.