Serge Aurier, de 22 anos, tem jogado essencialmente como lateral direito e vai ficar ligado ao Paris Saint-Germain até 2019. O jogador disputou doze desafios do campeonato francês, tendo sido titular em dez.

O defesa internacional pela Costa do Marfim, mostrou-se radiante por fazer parte em definitivo do plantel. «O projecto do PSG é excepcional. Estou a viver, pessoal e colectivamente, uma época magnífica e orgulhoso pelo facto de o clube me ter dado de novo a sua confiança», referiu.