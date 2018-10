Liga BBVA: Atlético vence Villarreal e persegue duo Real/Barça

O Atlético de Madrid venceu por 1-0 na deslocação ao terreno do Villarreal. A partida, disputada no El Madrigal, foi decidida pelo «menino de ouro» colchonero, Fernando Torres. O avançado entrou ao minuto 62 para o lugar do croata Mandzukic e aos 74 marcou o único golo da partida.

Após um deslize de Eric Bailly, o internacional espanhol fez o tento que deu a vitória à formação de Diego Simeone, que assim soma 75 pontos na Liga BBVA, mais seis que o quarto classifcado, Sevilha (Valência tem 68 pontos mas menos um jogo).

Destaque para a exibição do português Tiago, que mais uma vez esteve irrepreensível na recuperação de bolas e na saída para o ataque, comandando o miolo madrileno. Simeone, técnico do Atlético, estava muito contente pela vitória e pelo golo de «El Niño»: «Fernando definiu com tranquilidade, com uma frieza impressionante. Estou contente pela vitória e por Torres», afirmou o argentino.