Sporting: Tobias Figueiredo renova contrato até 2021

O Sporting CP anunciou esta quinta-feira no seu site oficial na internet ter chegado a um acordo com Tobias Figueiredo para o prolongamento da sua ligação ao clube por mais 2 anos, até 2021.

«A Sporting SAD chegou a acordo com Tobias Figueiredo para a renovação do contrato até 2021, tendo uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. A Sporting SAD deseja a Tobias Figueiredo os maiores sucessos profissionais e pessoais.», pode ler-se na página dos leões.

Recorde-se que, com apenas 21 anos, Tobias tem sido apontado como um defesa central promissor para os leões e, tendo subido esta temporada à equipa principal, já conta com 18 jogos ao serviço de Marco Silva.

Para além desta renovação, o clube leonino informou ainda que também prolongou os vínculos contratuais com Mauro Riquicho (até 2021, com cláusula de 45 milhões de euros), Rafael Barbosa (até 2020, com cláusula de 45 milhões de euros), Fábio Martins (até 2020, com cláusula de 45 milhões de euros) e Mamadu Samba (até 2018, com mais duas de opção e com cláusula de 45 milhões de euros).