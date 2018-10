Antoine Griezmann, o homem do momento no Calderón

Depois de um período de Março em que o internacional francês esteve um pouco abaixo do seu nível ao qual nos tem habituado, le Petit Diable voltou à melhor forma em Abril. O jovem extremo francês está imparável e começa a tornar-se cada vez mais no novo menino querido da afición colchonera. Este ano na Liga, soma já 22 golos, um número impressionante se tivermos em conta que o Atlético apontou 65 golos este ano. Griezmann conta com mais de um terço dos golos da equipa na liga.

Contratado à Real Sociedad no Verão de 2014 por 30 Milhões de euros, Le Petit Diable rapidamente se assumiu como figura de proa do ataque Rojiblanco. Para além da sua incansável capacidade de trabalho - é um jogador com muita disponibilidade física para ajudar tanto no processo ofensivo como no processo ofensivo - Griezmann impressiona pelo seu repertório de golo. Este ano de 2015, já o vimos marcar de diversas formas e feitios, com grandes golaços pelo meio.

A importância de Griezmann na luta pelo terceiro lugar de acesso directo à UEFA Champions League tem ainda mais relevância se observarmos os números mais recentes do Francês. Em Março, mês no qual não conseguiu marcar qualquer golo, o Atlético de Simeone apenas ganhou uma partida frente ao Getafe e empatou outras duas para a Liga. Em Abril, quando Gaulês conseguiu voltar à sua melhor forma, os Colchoneros ganharam 5 jogos e empataram 1, tendo o Diabo marcado 8 dos 12 golos da equipa neste período.

Ainda para mais, se retirarmos do «concurso» os inigualáveis extra-terrestres Messi e Ronaldo, Griezmann é o melhor marcador das principais ligas Europeias, com 22 golos, à frente de nomes como Aguero, Kane ou Carlos Tévez.