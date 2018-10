Rumo ao Scudetto: Juventus procura ser campeã em Génova

A Juventus pode tornar-se, amanhã, campeã da Serie A no jogo com a Sampdória. Em Génova, na disputa da jornada 34, a «Vecchia Signora» precisa apenas de um empate para se tornar pela quarta vez consecutiva campeã, pode assim ser o seu 31º titulo da Serie A.

O segundo classificado, a Lazio, mesmo ganhando não pode estragar a festa do colectivo de Turim, uma vez que no confronto directo têm desvantagem - os romanos perderam os dois jogos contra a Juventus. Mesmo que não seja campeã contra a Sampdória, dificilmente o Scudetto fugirá à Juventus.

Este jogo vai estar interdito a adeptos da Juve devido aos descatos sucedidos no jogo com o rival Torino. Massimiliano Allegri, treinador do clube de Turim, afirmou que seria ser melhor ganhar o titulo em casa, contra o Cagliari. «Era melhor festejar no sábado contra o Cagliari, mas queremos o fazer já contra a Sampdória». Em dúvida para o jogo está Pogba que fará um teste antes da partida para saber se está em condições.