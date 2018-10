Liga BBVA: Sevilha recebe Real Madrid em deslocação ardilosa

O Real Madrid tem, no âmbito da quente luta pela Liga BBVA, uma deslocação difícil ao reduto do Sevilha, amanhã. Na 35ª jornada do campeonato, e a apenas dois pontos do líder Barcelona, o Real está obrigado a vencer, ainda para mais porque o seu adversário directo joga no campo do último classificado, Córdoba, que está praticamente relegado.

Neste momento o Sevilha tem 69 pontos, os mesmos de Valência, que na Quarta-feira empatou na deslocação ao campo do Rayo Vallecano; os madrilenos têm 82. Na estatística dos confrontos Sevilha x Real, podemos ver que, para a Liga, em Sevilha, houve setenta jogos com trinta e três vitórias para o Sevilha, quinze empates e o Real a sair vitorioso por vinte e duas vezes.O galês Bale, recuperado de uma lesão muscular, poderá integrar as escolhas de Ancelotti; o português Beto, «keeper» do Sevilha, também está já recuperado da sua lesão.

Carlo Ancelotti, treinador italiano do Real Madrid, já afirmou que não irá fazer poupanças a pensar no confronto com a Juventus, da meia-final da Liga dos Campeões: «Em Sevilha jogarão os melhores», declarou sem deixar margem para dúvidas.

Unai Emery, técnico do Sevilha, acha que uma vitória diante dos «merengues» poderá ser importante para o possível quarto lugar que dá direito a jogar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. «Procuramos fazer o nosso caminho e ter as oportunidades intactas. Estamos em quinto com os mesmos pontos do Valencia e temos possibilidade», afirmou o técnico que, no ano passado, levou o Sevilha a conquistar a Liga Europa.