Liga BBVA: Atlético Madrid recebe Athletic com o pódio em mente

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, convocou 19 jogadores para o embate com o Athletic no Vicente Calderón. Para o jogo disputado no sábado o treinador argentino deixou de fora Ansaldi e Cani e regressa o mexicano Raúl Jiménez que tinha estado ausente perante o Villarreal.

Aqui estão os eleitos para o confronto Atlético Madrid x Athletic: Jan Oblak e Miguel Ángel Moyá; Juanfran, Miranda, Giménez, Godín, Siqueira, Jesus Gámez; Arda, Raúl García, Tiago, Mario Suárez, Gabi, Saúl, Koke; Mandzukic, Raúl Jiménez, Fernando Torres e Antoine Griezmann.

O treinador Ernesto Valverde, timoneiro do Athletic convocou para o jogo frente ao Atlético de Madrid os seguintes jogadores: Iraizoz, Toquero, Aurtenetxe, Laporte, San José, Iturraspe, Kike Sola, De Marcos, Bustinza, Iago Herrerín, Iraola, X.Etxeita, Mikel Rico, Gurpegi, Viguera, Guillermo, Unai López, Williams.

Neste momento a equipa basca tem 47 pontos e está em oitavo lugar com os mesmos pontos do Málaga e em perseguição do Villarreal, que ocupa o último lugar de acesso à Liga Europa. O Athletic não poderá contar com a estrela Iker Muniain, que se lesionou gravemente e só voltará à competição na próxima época.