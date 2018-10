Sporting pretende reforçar ataque: John Guidetti pode assinar pelos leões

O cerco a Slimani começa a apertar e John Guidetti surge como possível reforço dos verde e brancos para a época 2015/2016. Actualmente emprestado ao Celtic o ponta de lança que pertence ao Manchester City estará segundo o jornal holandês De Telegraaf, muito perto de assinar pelos sportinguistas. Para além dos leões, também o Celtic e o Feyenoord paracem estar interessados no possante artilheiro, no entanto o sueco mostrou-se agradado com a proposta de Bruno de Carvalho que ao que tudo indica já prepara uma verba a rondar os 3,5 milhões de euros como prémio de assinatura.

John Guidetti: a cartada sueca dos leões

O Manchester City contratou o avançado sueco Guidetti em 2008 quando o artilheiro era apenas um juvenil que dava nas vistas no seu país natal. Para ganhar experiência, os citizens emprestaram o ponta-de-lança ao clube sueco Brommapojkama, emblema que contou com o contributo de Guidetti até 2010. Na verdade, o avançado nunca se afirmou no Manchester City e depois deste primeiro empréstimo sucederam-se outras cedências ao Burnley (2010/2011), Feyenoord (2011/2012 e 2012/2013) e Stoke City (2013/2014). Finalmente, na presente época o City voltou a emprestar o atacante desta feita ao Celtic de Glasgow.

Para esta temporada 2014/2015 os adeptos escoceses depositaram muitas esperanças na qualidade do avançado e até ao momento o dianteiro leva já 15 tiros certeiros em 35 jogos disputados.A notícia é avançada pelo jornal holandês De Telegraaf e ao que tudo indica, o jovem de 23 anos poderá mesmo vestir a camisola leonina na temporada 2015/2016. Contratualmente ligado ao City desde 2008, o atacante termina o vínculo em Junho deste ano ficando livre por assinar por qualquer clube. Os responsáveis leoninos estão atentos ao jogador e o próprio Guidetti já mostrou interesse em marcar golos pelos de Alvalade. A cobiça por Slimani leva Bruno de Carvalho a procurar alternativas e este avançado parece ser uma opção válida para colmatar uma possível saída do argelino.

Dos clubes por onde passou, destaque para o Feyenoord e o Celtic que continuam muito interessados na aquisição do forte ponta-de-lança. No entanto, a direcção leonina prepara já uma proposta de 3,5 milhões de euros como prémio de assinatura de contrato, uma vez que ao chegar a custo 0 permite aos leões investirem no salário de um jogador que poderá dar muitas alegrias aos adeptos sportinguistas. O avançado soma 2 internacionalizações pela selecção sueca e é visto no seu país como uma das principais potências para o futuro próximo da sua nação.

Em termos técnicos, o jogador apresenta uma robustez física fantástica conseguindo aliar a estatura de 1.85m com uma técnica apurada. O ponta-de-lança é forte no jogo aéreo e em certo ponto é idêntico a Slimani na forma como se desmarca entre os centrais, tendo ainda a vantagem de ter um pé direito forte, que poderá fazer as delícias nas bancadas de Alvalade. O jogador pretende evoluir e mostrar ao Manchester City que merecia ter tido mais oportunidades na equipa principal, olhando para o Sporting como uma oportunidade de relançar a carreira e afirmar-se definitivamente como um bom ponta-de-lança a nível europeu.