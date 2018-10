Resultado Gil Vicente x Benfica na Primeira Liga (0-5)

Por fim, fica ainda uma nota para o facto de Lima voltar a marcar (tem conseguido fazê-lo sempre que joga em Barcelos), para o golo de Jonas que lhe permite alcançar o número de golos de Jackson Martínez na lista dos goleadores da liga e para o bis inesperado de Maxi. A equipa de Jorge Jesus volta a golear quando Capela ajuíza o encontro (em 4 jogos arbitrados é a terceira goleada, esta temporada), o que acontece depois das críticas do FC Porto durante a semana em relação a esta nomeação. Sem uma arbitragem polémica, contudo, o Benfica está agora a 6 pontos do título. Acompanhe a actualidade desportiva aqui, em Vavel Portugal.

Terminou a partida no Estádio Cidade de Barcelos! O Benfica cumpre com distinção o que lhe era pedido, igualando a melhor vitória fora esta época (já havia vencido o Vitória de Setúbal por 0-5). Numa segunda parte em que os encarnados entraram (novamente) a matar, nunca houve espaço para que o Gil Vicente almejasse uma recuperação no resultado, embora a turma da casa tivesse procurado dignamente o golo de honra até ao final da partida.

Final da partida

90'. Vão ser jogados mais 2 minutos em Barcelos.

90'. Semedo rematou de longe, na tentativa de surpreender Júlio César, mas sem perigo.

89'. Canto para Diogo Viana. O Benfica recupera e, no contra-ataque, obriga Adriano a subir no terreno para afastar a bola, antes que Lima ou Jonas alcançassem o esférico.

88'. Quase o sexto golo do Benfica! No contra-ataque, Rúben Amorim abriu na esquerda para Lima, que cruzou a bola para Jonas, mas o brasileiro chegou atrasado e parecia adiantado.

86'. Cartão amarelo para Eliseu, por falta indicada pelo assistente sobre Diogo Viana.

85'. O jogo diminuiu de intensidade após o quinto golo, mas o Gil Vicente não desiste e procura reduzir a desvantagem.

83'. Fora-de-jogo de Jonas! Bom lance de ataque do Benfica, com Talisca a abrir na direita, mas, após o cruzamento, Adriano agarrou e Jonas foi apanhado em posição irregular.

82'. Canto para o Gil Vicente.

81'. Livre directo de João Vilela. A bola saiu forte, mas muito por cima da baliza de Júlio César.

80'. Lima isolava Jonas, mas o último passe foi demasiado largo.

80'. Na sequência do livre, Simy ficou a pedir penalty.

79'. Cartão amarelo para Jardel, por falta sobre Vítor Gonçalves.

75'. Substituição no Benfica: sai Samaris, entra Rúben Amorim.

75'. Cartão amarelo para Fejsa, por falta atacante.

75'. Lima armou o remate, mas Gabriel cortou a bola.

74'. Substituição no Benfica: sai Sulejmani, entra Talisca.

73'. Diogo Viana perto do golo! Remate fortíssimo dentro da área encarnada, mas por cima da baliza de Júlio César.

71'. Cartão amarelo para Berger.

69'. Lima apareceu isolado diante de Adriano, que ainda conseguiu parar o remate do brasileiro, mas de forma incompleta. A bola sobrou para Maxi, que à direita, enconstou facilmente! Está feito o quinto!

69'. GOLO DO BENFICA! Maxi bisa na partida!

67'. Simy partia para a baliza, mas Jardel foi mais rápido e recuperou a bola. Bom corte do central do Benfica.

66'. À semelhança do que havia acontecido na primeira parte, o Gil começa a reagir após o segundo sofrido neste segundo tempo.

65'. Falta atacante de Diogo Viana sobre Eliseu.

63'. Substituição no Gil Vicente: sai Rúben Ribeiro, entra João Vilela.

62'. Simy ao lado! O avançado gilista cabeceia para fora, mas perto da baliza, após cruzamento de Diogo Viana.

61'. Vítor Gonçalves cabeceia por cima após cruzamento de Yazalde.

59'. Grande assistência de Jonas para Lima aparecer ao segundo poste e finalizar de cabeça, sem problemas. É o 12º golo do brasileiro aos gilistas na sua carreira, o que faz da equipa de Barcelos a sua principal vítima! Em 15 minutos, mais 2 golos para o Benfica!

59'. GOLO DO BENFICA! Lima faz o quarto!

57'. Remate forte de Lima, obrigando Adriano a uma defesa apertada, a dois tempos.

56'. Mais um canto para o Benfica, cedido por Yazalde.

54'. Substituição no Gil Vicente: sai Avto, entra Diogo Viana.

53'. Lançamento de Maxi para a a grande área e Luisão cabeceia para Adriano agarrar facilmente.

52'. Canto para o Benfica, sem perigo.

51'. Livre para o Gil Vicente, ainda junto da linha do meio-campo. Evaldo cobra, mas o Benfica recupera a bola e inicia novo ataque.

49'. Entrada fortíssima do Benfica! Os encarnados parecem dispostos a aumentar a vantagem e a terminar com a partida o quanto antes!

48'. O Benfica de novo perto do golo! Sulejmani, isolado na esquerda, armou o remate para defesa de Adriano. Na sequência do lance, foi Eliseu a atirar para fora!

Pizzi marca o canto, elevando o esférico para a grande área, onde apareceu Luisão a cabecear forte e para o canto inferior esquerdo da baliza de Adriano! O Benfica entra na segunda parte a marcar!

46'. GOLO DO BENFICA! Luisão!

46'. Já rola a bola! Sai a jogar o Benfica.

Recomeça a partida

Após o segundo golo sofrido, o Gil Vicente reagiu e subiu as suas linhas no campo, estando por várias vezes perto do golo. Aos encarnados, valeu a inspiração de Júlio César, que manteve as suas redes intactas. Fica uma nota, ainda, para a saída forçada de Gaitán, alegadamente com problemas musculares (entrou Fejsa para o seu lugar, relegando Pizzi para uma das alas).

Termina a primeira parte no Estádio Cidade de Barcelos. O Benfica vence com justiça por 2-0, após uma entrada fortíssima na partida. No espaço de 7 minutos (entre os 15' e os 22'), a equipa de Jorge Jesus ganhou uma vantagem confortável, sem permitir qualquer tipo de reacção por parte da equipa da casa ao primeiro golo sofrido.

Intervalo

45'. João Capela concede 1 minuto de compensação.

45'. Livre para o Gil Vicente por falta de Luisão. Sem perigo na sequência do lance.

44'. O Gil Vicente procura manter a bola nestes instantes finais da primeira parte.

43'. Substituição no Benfica: sai Gaitán, entra Fejsa.

42'. Gaitán está lesionado. Prepara-se para entrar no jogo Fejsa.

42'. Substituição no Gil Vicente: sai Marwan, entra Simy.

40'. Mais uma falta de Semedo, agora sobre Sulejmani. Jorge Jesus pedia o amarelo.

39'. Falta de Semedo sobre Pizzi, ainda no início do processo de construção, junto do meio-campo.

38'. Luisão desviou de cabeça para trás, mas o Gil não conseguiu responder em contra-ataque. A bola já está de novo na posse dos pupilos de Jesus.

37'. Cartão amarelo para Cadu, por falta em que Capela deu a lei da vantagem.

37'. Canto para o Benfica! Gaitán abre para Jonas e o brasileiro ganha mais uma bola parada para o encarnados.

33'. O Gil está perto do golo! Primeiro foi Cadu a cabecear para defesa apertada de Júlio César (na sequência de um livre na direita) e depois Rúben Ribeiro a rematar para fora, junto das malhas laterais!

31'. Canto para o Gil, mas muito largo e a bola perde-se pela linha de fundo. Pontapé de baliza para o Benfica.

30'. Que perigo! Rúben Ribeiro bateu contra a barreira, a bola andou perdida na grande área, mas nem Marwan, nem Semedo conseguiram reduzir a desvantagem! Valeu o corte precioso de Jardel!

30'. Livre para o Gil Vicente, a 20 metros da baliza encarnada!

28'. Livre para o Benfica, ainda perto do meio-campo. As águias tentaram marcar à maneira curta, perderam a bola, mas Gaitán recuperou o esférico, evitando o contra-ataque gilista!

27'. Maxi e Lima novamente! Mais um cruzamento e a bola, deste feita, saiu à figura de Adriano, que agarrou sem dificuldades!

25'. Livre para o Gil Vicente! Rúben Ribeiro cobrou a bola parada e a equipa da casa tentava o lance estudado, mas sem êxito.

Que golo do brasileiro! Bom lance de Gaitán na esquerda, que tira o cruzamento para a zona do segundo poste, onde surgiu Jonas para finalizar com um grande remate, sem hipóteses para Adriano. O Gil Vicente tentava reagir ao golo, mas acaba por sofrer o segundo! Com este golo, Jonas acumula 17 tentos e junta-se a Jackson no topo dos marcadores da Liga.

22'. GOLO DO BENFICA! Jonas faz o segundo!

21'. Lançamento de Evaldo na esquerda, para dentro área, mas a bola morre nas mãos de Júlio César.

19'. Yazalde remata forte e obriga Júlio César a ceder mais um canto! Tenta reagir o Gil.

Boa jogada do Benfica! Jonas passa para Lima, que coloca em Sulejmani, sendo o sérvio, já dentro da área, a tocar para o lado direito, onde surgiu Maxi para finalizar sem problemas, numa altura em que Adriano já não estava na baliza. Está feito o primeiro em Barcelos.

15'. GOLO DO BENFICA! Maxi Pereira inaugura o marcador!

13'. Canto para o Gil Vicente. Bateu Rúben Ribeiro, mas não resultou perigo para Júlio César. Aproveitou para respirar o Gil Vicente.

13'. Pizzi eleva o esférico para a área gilista, mas Adriano agarra facilmente.

10'. Remate de Pizzi bloqueado! Gaitán progride da linha para o centro e deixa para o português que arma o remate, mas contra a defesa da casa.

9'. Mais um canto para o Benfica, do lado esquerdo. A equipa de Jorge Jesus pressiona e vai comandando o jogo.

7'. Lima cabeceia por cima! Cruzamento na direita de Maxi, com a bola a ir ao encontro do brasileiro que atirou por cima da baliza de Adriano.

6'. Samaris ficou queixoso depois de um toque de Rúben Ribeiro com o braço.

4'. Bom remate de Rúben Ribeiro, mas por cima da baliza de Júlio César. A oportunidade surgiu depois de um bom lance de Yazalde na esquerda.

3'. Rúben Ribeiro perdeu a bola no meio-campo defensivo do Gil Vicente e, na sequência da recuperação do esférico, o Benfica ganha o primeiro canto da partida. Sem perigo.

2'. Marwan fica queixoso depois de fazer falta sobre Eliseu. Aparenta já estar recuperado.

1'. Sai o Gil Vicente com a bola.

Apito inicial

17:50. No banco de suplentes do Benfica, Jorge Jesus conta com Paulo Lopes, Lisandro, Fejsa, André Almeida, Ruben Amorim, Talisca e Derley.

17:50. No banco de suplentes do Gil Vicente ficam Caleb, Peck's, Ricardinho, João Vilela, Paulinho, Diogo Viana e Simy.

17:50. Onze titular do Benfica: Júlio César, Maxi Pereira, Luisão, Jardel, Eliseu, Samaris, Pizzi, Gaitán, Sulejmani, Lima e Jonas.

17:35. Onze titular do Gil Vicente: Adriano, Berger, Cadú, Gabriel, Evaldo, Semedo, Vitor Gonçalves, Rúben Ribeiro, Yazalde, Avto, Marwan.

17:00. «É possível pontuar com o Benfica. Eles têm quatro finais pela frente, é verdade, mas nós temos quatro finalíssimas, porque a nossa situação é ainda mais difícil», afirmou o presidente do Gil Vicente, António Fiúsa. José Mota garantiu que «pretende pontos» e que o Gil terá «ser uma equipa concentrada nos momentos cruciais».

16:45. «Na primeira volta vencemos por 1-0 mas este não é o mesmo Gil Vicente, 50 por cento dos jogadores que estão a jogar não jogaram na Luz. Mas o Benfica também está muito mais forte, não podemos fazer uma comparação de valores», declarou Jorge Jesus na antevisão do encontro.

16:20. Na primeira volta desta edição do campeonato, o Benfica sofreu para levar de vencida a equipa do Gil Vicente, acabando por vencer na Luz por um magro 1-0, resultado de um golo solitário do argentino Nico Gaitán após remate de Maxi Pereira - o golo foi irregular já que Gaitán estava em posição de fora-de-jogo - João Capela, o juiz dessa partida, será o árbitro deste jogo.

15:55. O Gil Vicente apenas por uma vez bateu o Benfica em casa, na Liga, neste milénio: a última vitória caseira do Gil Vicente, no campeonato, foi no ano de 2001: nesse ano, o Gil recebeu e bateu o Benfica com claros 3-0, com golos de Paulo César, Lomba e Pinheiro. O jogo foi, curiosamente, jogada no mesmo mês de Maio.

15:40. Na última deslocação do Benfica a Barcelos, para a Liga, os encarnados não foram felizes e esbarraram contra a defesa gilista e o guarda-redes brasileiro Adriano. O Benfica empatou 1-1, marcando por intermédio de Lima (grande penalidade) e vendo Vitor Gonçalves empatar aos 72 minutos. Cardozo, aos 93, viu Adriano negar-lhe o golo da vitória.

15:15. No Estádio Cidade de Barcelos, para o campeonato nacional, o Gil Vicente registou então duas vitórias esta temporada (frente a Penafiel, por 2-1, e frente a Paços de Ferreira, por 1-0). Nos últimos seis jogos fora da Liga, o Benfica venceu três (Moreirense, Arouca e Belenenses), perdeu dois (Rio Ave e Paços) e empatou um (Sporting).

14:50. O Gil Vicente vem de uma vitória forasteira sobre a Académica por 1-2, feito que possibilitou a quebra de uma penosa série de oito jogos sem vencer (entre 22 de Fevereiro de 2015 e 25 de Abril de 2015). A vitória em Coimbra foi a quarta vitória do Gil Vicente no ano de 2015 - em 2014, os gilistas não venceram qualquer jogo na temporada presente.

14:35. O Benfica parte como total favorito para o duelo contra o Gil Vicente, não só pela superioridade técnica mas também pela motivação que envolve a equipa, prestes a tornar-se campeã. Ainda assim, as deslocações têm sido inimigas do Benfica: os nos dez pontos perdidos na segunda volta, oito deles foram perdidos fora de casa (Paços de Ferreira, Sporting e Rio Ave).

14:25. O Gil Vicente segue numa intensa e incerta luta pela manutenção na Primeira Liga; a equipa de Barcelos segue na décima sétima colocação com apenas 23 pontos, com mais 5 que o lanterna vermelha Penafiel e a 3 do aflito Vitória de Setúbal - na jornada passada, o Gil Vicente obteve uma crucial vitória, batendo a Académica por 1-2 em Coimbra.

14:10. O Benfica segue na liderança do campeonato e goza de uma vantagem de três pontos sobre o FC Porto; na jornada passada, o Benfica deu um grande passo rumo à revalidação do título de campeão nacional, ao empatar a zeros no Estádio da Luz, mantendo o Porto à mesma distância e ficando a três triunfos do título.

14:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Gil Vicente x Benfica, referente à jornada 31 da Liga NOS 2014/2015; a partida será disputada no Estádio Cidade de Barcelos, às 18 horas e contará com casa cheia - siga o directo do jogo Gil Vicente x Benfica, grátis e , em Vavel Portugal.