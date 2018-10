Resultado Sporting x Nacional na Primeira Liga (2-0)

22:13. Novo jogo de Montero, novo bis do avançado colombiano, que aproveita da melhor forma a ausência de Slimani. O avançado marcou os dois golos do triunfo caseiro do Sporting sobre o Nacional da Madeia, numa noite em que os Leões souberam superiorizar-se a um Nacional atrapalhado nos momentos ofensivos.

Apito final

90+3'. Goooooloooo do Sporting!!! Montero serviu Mané, este arrancou com velocidade e rematou para defesa de Gottardi...Montero surgiu e encostou para o 2-0!!!

90+1'. Jogam-se mais três minutos de descontos em Alvalade.

89'. Camacho leva a bola pelo flanco, espera, cruza rasteiro para o golo de Matias. mas Paulo Oliveira lança-se para o chão e corta para canto!

86'. O Nacional tenta contra-ataques mas falta a ligação entre sectores.

83'. Nacional tenta arrancadas rápidas pelo flanco de Camacho, mas até agora sem grande sucesso.

80'. Substituição na formação do Nacional: Entra Camacho e sai Boubacar.

78'. Jogo interrompido: Boubacar está a ser assistido pela equipa médica do Nacional.

75'. Mané contra o mundo...mas a tentativa acabou com um passe errado do extremo luso.

71'. Substituição na formação do Sporting: Entra João Mário e sai Tanaka.

69'. O Sporting domina totalmente um Nacional perdido em campo. As alterações de Machado deixaram o Nacional sem meio-campo capaz de suster o Leão.

66'. Mais um ataque veloz do Sporting: lance colectivo que culminou com centro de Cédric e cabeceamento de Mané, mas ao lado.

65'. Veloz saída de bola do Sporting, Carrillo colocou em Tanaka e o japonês abriu o flanco para Mané...este rematou na diagonal mas a bola saiu ao lado.

62'. Substituição na formação do Nacional: Entra Soares e sai Tiago Rodrigues.

59'. Carrillo entrou e desde logo agitou o jogo ofensivo do Sporting - agora assistiu Montero para o golo.

57'. Gooooloooo do Sporting!!! Flanco direito a funcionar com fluência, Carrillo cruzou e Montero, antecipando-se, rematou para o golo!!! Gottardi falhou a defesa!!!

51'. Livre lateral de Jefferson...Gottardi alivia com os punhos! No contra-ataque, o Nacional despediça uma óbvia jogada de golo...passe errado falhou o avançado do Nacional!

48'. Carrillo remata cruzado mas a bola passa muito ao lado do poste.

47'. Lucas João assistiu Rodrigues...mas o médio do Nacional rematou de forma ridícula, despediçando uma flagrante ocasião de golo...

46'. Substituição na formação do Nacional: Entra Christian e sai Nuno Campos.

46'. Substituição na formação do Sporting: Entra Carrillo e sai Capel.

46'. Substituição na formação do Sporting: Entra Adrien e sai Rosell.

21:05. Bom jogo em Alvalade, com duas equipas a mostrarem fome de bola e vontade de marcar golos; apesar desses condimentos, o jogo ainda não alegrou os espectadores leoninos ou os alvinegros. Rui Patrício já foi chamado a defender um potente remate de Tiago Rodrigues, enquanto Montero, sozinho, despediçou a melhor ocasião do Sporting.

Intervalo

45+1'. Martins cabecou mas Marco Matias saltou e rematou em forma de alívio! Que corte vital fez o extremo, impedindo o golo leonino na sequência de um canto!

45'. Mané pede falta de Freire sobre si quando tentava isolar-se após passe picado de Montero.

42'. O Sporting pega no jogo e começa a empurrar o Nacional para os metros mais recuados do seu meio-campo. Excelente exibição de Cédric.

39'. Marco Matias vai ser do relvado após ter sido assistido.

36'. Sporting vira o jogo para o flanco direito, Cédric cruza e Mané, de primeira, chuta...mas a defesa bloqueia o remate! Canto.

32'. O jogo acalmou depois de um período mais afoito das duas equipas.

28'. Tiago Rodrigues furou a linha defensiva do Sporting, disparou com potência...Patrício sacudiu o tiro para fora, boa defesa do guarda-redes leonino! Canto.

27'. Brutal asneira de Ewerton, a passar literalmente para o adversário...mas Marco Matias, com um péssimo passe, falhou em isolar o colega...

24'. Cruzamento venenoso de Marçal mas Patrício, imperial, segurou a bola e serenou os ânimos.

20'. Novo canto para o Sporting...ao segundo poste, Montero, sozinho, cabeceou ao lado! Que falha do colombiano!

19'. Duplo canto para os Leões, a defesa do Nacional, atenta, livra do perigo com uma sapatada de Gottardi, Jefferson tentou o canto directo.

16'. Tiago Rodrigues tenta ensaiar os seus potentes remates de longe...mas este foi directamente para as mãos de Patrício.

14'. Livre lateral para Tiago Rodrigues executar...Patrício soca a bola para longe!

12'. Entrada dura de Zainadine sobre Mané, o juiz manda seguir o jogo.

10'. Cédric leu bem o jogo e cortou um passe de morte executado pelo meio-campo do Nacional...que corte providencial, impedindo Lucas João de se isolar!

9'. Carga de Tiago Rodrigues sobre Montero, impedindo o colombiano de arrancar para um contra-ataque perigoso.

7'. Montero tentou combinar com Tanaka mas o passe do japonês foi directamente para fora.

5'. As duas equipas ainda se estudam: o Sporting com dois médios puros no miolo contra o trio de meio-campo do Nacional.

1'. Roda a bola no Estádio Alvalade XXI!

Apito inicial

19:50. Onze titular do Nacional: Gottardi, Zainadine, Leandro Freire, Luis Aurélio, Marçal, João Aurélio, Boubacar, Tiago Rodrigues, Marco Matias, Nuno Campos, Lucas João

19:45. Onze titular do Sporting: Rui Patrício, Jefferson, Paulo Oliveira, Ewerton, Cédric, Rosell, André Martins, Capel, Fredy Montero, Tanaka, Mané

19:30. Nani e Miguel Lopes foram poupados por Marco Silva, estando William Carvalho suspenso e Islam Slimani lesionado. Prevê-se novamente titularidade para a dupla Tanaka e Fredy Montero, que deu 3 golos no passado jogo do Sporting.

19:15. «Este é um momento complicado para as equipas, em virtude de estarem em aberto várias situações, que vão desde a luta pela manutenção e Europa, como também pelo título», afirmou Manuel Machado no lançamento do jogo. «Nós vamos lutar por esse objectivo», garantiu Machado sobre a luta pela Europa.

18:55. «Quero uma equipa sempre à procura da vitória e controlar o que pode ser controlado. O facto da Champions estar a um ponto não muda nada, pois o nosso objetivo é vencer todos os jogos. Mas não podemos controlar o que não está nas nossas mãos», afirmou, antevisão, o técnico do Sporting, Marco Silva.

18:40. O Sporting prossegue a sua senda imbatível em jogos do campeonato disputados em casa - a equipa treinada por Marco Silva não perde para a Liga em Alvalade desde o dia 11 de Maio de 2014, quando perdeu contra o Estoril por 0-1. Quinze jogos depois, o Sporting permanece imbatível nesta Liga portuguesa.

18:15. O Sporting e o Nacional já se defrontaram por três vezes esta temporada, uma para a Liga e duas para a Taça de Portugal (meia-final). Na partida do campeonato, os Leões venceram o Nacional na Choupana por 0-1, com um golo de Mané. Nas partidas da Taça, um 2-2 na Choupana e um 0-0 em Alvalade ditaram a qualificação do Sporting.

18:00. O Nacional tem enfrentado graves dificuldades para singrar fora de casa em jogos da Liga - o Nacional não sabe vencer fora de casa desde o dia 25 de Janeiro de 2015, data da última vitória forasteira. Nesse dia, o Nacional visitou o Moreirense e venceu a turma de Moreira de Cónegos por 2-3.

17:35. O Nacional da Madeira vem de uma vitória caseira sobre o frágil Penafiel - na Choupana, a equipa treinada por Manuel Machado venceu por 2-0 com os golos a serem marcados por Zainadine e Tiquinho, golo já em cima do minuto 90. Antes, no «derby» da Madeira, o Nacional empatara 1-1 no reduto do Marítimo.

17:25. O Sporting vem de uma vitória forasteira gorda sobre o Moreirense, na passada jornada. Os Leões visitaram Moreira de Cónegos e venceram facilmente por 1-4, com os golos do Sporting a serem assinados por Fredy Montero (2), Junya Tanaka e Carlos Mané. O tento caseiro foi marcado por Leandro Souza.

17:10. O Sporting segue na terceira posição da Liga NOS, numa situação totalmente confortável - o Sporting tem neste momento com 66 pontos, mais 12 que o quarto classificado SC Braga. O Nacional da Madeira reside na oitava posição do campeonato, com 40 pontos, a apenas três pontos do sexto classificado, o Belenenses.

17:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Sporting x Nacional, referente à jornada 31 da Liga NOS 2014/2015, a ser jogado no Estádio Alvalade XXI às 20:15 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Sporting x Nacional, em directo e, grátis, com Vavel Portugal.