Após bater a Sampdória: Juventus campeã pela quarta vez consecutiva

A Juventus sagrou-se ontem tetracampeã nacional ao bater por 1-0 a Sampdória no terreno da equipa da cidade de Génova. O único tento da partida foi apontado por pelo médio chileno Arturo Vidal ao minuto 32, a passe do suíço Lichtsteiner.

Com o campeonato italiano na sua jornada 34 e a quatro do fim, a «Vecchia Signora» precisava apenas de um empate para conquistar o Scudetto. Com este triunfo na Serie A, a Juventus de Massimiliano Allegri festeja assim o quarto campeonato nacional consecutivo, demarcando o seu hegemónico domínio no plano nacional, numa altura em que os rivais milaneses estão nas ruas da amargura.

Neste momento a Juventus tem 79 pontos, mais 17 que o segundo classificado, a Lazio, que tem um jogo a menos. A formação de Turim tem neste momento mais 31 pontos que o Internazionale e mais 36 que o AC Milan - uma vantagem extrema que reflecte bem o poderio da Juventus em relação à curva descendente dos clubes da cidade de Milão, outrora mergulhados em sucesso (AC Milan venceu a «Champions League» em 2007 e o Inter em 2010).