Alex Dowsett assina novo recorde da hora

Alex Dowsett, ciclista britânico de 26 anos, bateu ontem, em Londres, o recorde da hora, ao pedalar 52,924 km. Ao cabo da hora de prova, Dowsett tinha percorrido mais 446 metros do que a anterior melhor marca, que pertencia ao australiano Rohan Dennis.

A tentativa de Dowsett foi pelo próprio justificada como uma mensagem de apoio aos jovens que sofrem de hemofilia, como o próprio ciclista da Movistar. «Independentemente da adversidade, temos de tentar fazer o nosso melhor (...). Este é um dia que nunca esquecerei e espero que seja um dia que muitos jovens hemofílicos também não esqueçam.», rematou Dowsett.

O mais famoso recorde do ciclismo registará nova tentativa no dia 7 de Junho, quando também em Londres o britânico Bradley Wiggins, vencedor do Tour de France 2012, entrar em pista.