FC Porto mascarado de esperança defronta aflito Vitória de Setúbal

O FC Porto, desiludido, enfrenta hoje, no Estádio do Bonfim, o Vitória de Setúbal - se o Porto ainda acalenta impensáveis hipóteses de ser campeão, o Vitória FC desespera por pontos que lhe permitam fugir a sete pés dos dois lugares de despromoção, ocupados por Penafiel e Gil Vicente. Hoje, os sadinos dispõem de uma chance para cavar um fosso em relação aos gilistas, que ontem foram atropelados em Barcelos, pelo líder Benfica (0-5).

No Bonfim, o Porto fingirá esperança

Em campo, no reduto do Bonfim, dificilmente teremos um FC Porto motivado e aguerrido: a formação portista abdicou, na semana passada, de lutar pelo título até à última gota de suor, passeando extrema apatia pelo Estádio da Luz, permitindo que a equipa de Jorge Jesus controlasse as incidências do jogo e levasse, com tranquilidade, a contenda para o dócil empate, útil às pretensões benfiquistas mas fatal para os desejos do Dragão.

Agora, fiando-se numa irrisória e ténue linha de esperança exacerbada, a equipa de Julen Lopetegui, que ontem viu o campeão golear, dificilmente levantará a cabeça - o título está praticamente entregue e todo o plantel portista sabe disso. Aliás, a desmotivação do desaire da semana passada poderá até exercer um efeito negasto na exibição da equipa, eventualmente provocando uma redução dos níveis de concentração - os sadinos estarão à espreita...

Vitória de Setúbal persegue objectivo...da fuga

O colectivo de Bruno Ribeiro ouve, por estes momentos, o som do alarme da despromoção, que avisa a equipa da necessidade urgente de pontuar, quando apenas faltam quatro jornadas para o desenlace do campeonato. O Vitória de Setúbal tem 26 pontos em 30 jornadas, mais três que o décimo sétimo classificado, o Gil Vicente. Caso consiga pontuar frente ao FC Porto, poderá dar um passo importante rumo à manutenção na Primeira Liga.

«Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, contra uma grande equipa. É certo que o Vitória não ganha ao FC Porto há 32 anos, mas os jogadores sabem que têm de ter concentração e atitude para lutar pela vitória», declarou o treinador dos sadinos, relevando o facto do clube de Setúbal não vencer o Porto há mais de três décadas no Bonfim. Apelando à presença dos adeptos, Ribeiro não deixou de sublinhar que a equipa apenas depende de si própria: «Apenas estamos preocupados connosco. Dependemos de nós e é nisso que estamos focados».

Lopetegui fez questão de, no lançamento deste jogo, recordar o jogo do clássico, negando falta de combatividade no duelo da Luz e reiterando a vontade de lutar até ao fim pela conquista do campeonato: «Fomos à luz com a intenção de conquistar os três pontos, tivemos oportunidades para marcar e minimizámos uma equipa que tinha preparado uma grande festa», afirmou. «Vamos continuar a lutar até ao fim e tentar dar a nossa melhor resposta em cada jogo. As contas deixamos para o fim. Estamos preparados para os jogos que restam com a máxima energia», referiu no passado dia 1 de Maio.