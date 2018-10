Premier League: Manchester City vence Tottenham

O Manchester City foi ganhar 1-0 ao terreno do Tottenham num jogo muito disputado e com várias oportunidades de golo para ambos os lados. Em White Hart Lane, a formação de Manuel Pellegrini levou para casa os três pontos nesta jornada 35, na qual o rival Chelsea sagrou-se campeão.

Num grande jogo de futebol, os «Citizens» venceram com um golo do goleador da equipa, Sergio Aguero, após assistência do tecnicista espanhol David Silva ao minuto 29. Com este resultado os «Citizens» estão em segundo lugar embora o Arsenal tenha dois jogos a menos.

Resultados da 35ª jornada da Premier League:

Leicester – Newcastle, 3-0

Ulloa (1, 48 g.p.), Morgan (17)



Liverpool – QPR, 2-1

Coutinho (19), Gerrard (87); 1 Fer (73)



Aston Villa – Everton, 3-2

Benteke (10, 45), Cleverley (64); Lukaku (59 g.p.), Jagielka (90+2)



Sunderland – Southampton, 2-1

Gomez (21 g.p., 55 g.p.); Mané (22)



Swansea – Stoke City, 2-0

Montero (76), Ki Sung-yueng (90+2)



West Ham – Burnley, 1-0

M. Noble (24 g.p.)



Manchester United – West Bromwich, 0-1

J. Olsson (63)



Chelsea – Crystal Palace, 1-0

E. Hazard (45)



Tottenham – Manchester City, 0-1

Aguero (29)



A realizar - Segunda-feira (4 de maio)

Hull City - Arsenal, 19 horas