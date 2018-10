Com ídris a bisar: Boavista vence Moreirense e atinge manutenção

Contra a expectativa inicial, o Boavista terminará a temporada 2014/2015 de forma tranquila, tendo esta tarde assegurando a continuidade na Primeira Liga após bater, no Bessa, o Moreirense por 3-1. Os golos de Ídris (2) e Zé Manuel (contra um de Bolívia) garantiram o objectivo da manutenção, celebrado pela equipa treinada pelo jovem técnico Petit.

Com 33 pontos em 31 jogos, os «axadrezados» contrariaram as predições de abertura da temporada que davam o Boavista como um dos candidatos principais à descida de divisão, análise feita na base do arriscado salto dado pela decisão de competir na liga principal, vindo, directamente, do Campeonato Nacional de Séniores.

Com Petit ao leme do rumo técnico e várias contratações que deram corpo a um Boavista minimamente competente para desembaraçar-se numa liga pouco competitiva (dezoito clubes com apenas dois lugares de descida), as «panteras» revelaram-se pontualmente mais eficazes que Penafiel, Gil Vicente, Académica e Vitória de Setúbal e Arouca, garantindo, a três jornadas do fim, a permanência no escalão máximo do futebol luso.

A permanência, agora atingida e festejada, poderá servir de base à reconstrução de um Boavista mais sólido e competitivo - assim consiga a direcção do clube sedimentar tal posição (quer financeira quer organizacional), aproveitando, para tal, os resultados desportivos da formação orientada por Petit.