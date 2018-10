Décimo sétimo jogo entre colossos: Juventus e Real Madrid procuram um lugar na final

Em Turim a equipa italiana vai tentar conquistar um resultado que lhe permita viajar até Madrid com as aspirações europeias intactas. As duas equipas já de defrontaram na História por 16 vezes, com sete vitórias para o conjunto transalpino, apenas um empate e oito triunfos do Real Madrid. Toni Kroos jogador e motor do meio-campo dos madrilenos é a voz do optimismo. «Estamos bem preparados. Temos um treinador italiano que conhece muito bem a Juventus e acredito que podemos vencer.»

Já o técnico da recém-coroada campeão Juventus, Massimiliano Allegri, é mais contido nas suas palavras e acha que só com uma grande partida é que o conjunto italiano pode conseguir um bom resultado. «Temos de ser perfeitos. Há muitas coisas que não podemos fazer contra o Real Madrid. É uma equipa extraordinária, com muita técnica e velocidade», declarou, em tom elogioso para com o oponente, treinado pelo seu compatriota Carlo Ancelotti.

Também o regista Andrea Pirlo, figura de proa da «Vecchia Signora», é comedido na altura de falar sobre o duelo e destaca que a eliminatória tem dois jogos: «Nós temos que estar tranquilos, ser inteligentes e pensar que estamos perante uma eliminatória de 180 minutos. O primeiro jogo é vital, mas não podemos arriscar tudo e procurar a solução. Temos 50 por cento de hipóteses de passar».

O treinador do campeão europeu Real Madrid, Carlo Ancelotti, admite que ganhar de novo a UEFA Liga dos Campeões é uma aspiração grande, um desejo de dar continuidade ao triunfo da «La Décima», em 2014, diante do rival Atlético. «Temos um sonho, que é ganhar a Liga dos Campeões duas vezes, e queremos atingir duas finais seguidas».

Quem não fará parte dos utilizados «merengues» será Karim Benzema que não recuperou de lesão, enquanto o internacional português Fábio Coentrão deverá ser titular no lado canhoto da defesa. O treinador, Carlo Ancelotti, quererá uma maior coesão defensiva e poderá apostar no jogador em vez do habitual titular, Marcelo. O último jogo entre as duas equipas foi realizado em Turim, a 5 Novembro 2013, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, com o resultado a ser o único empate entre os dois conjuntos (2-2).