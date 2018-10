Premier League: Arsenal vence Hull e aponta ao segundo lugar

O Arsenal venceu hoje, por 3-1, o Hull City no KC Stadium. Os golos da equipa londrina, treinada por Arsène Wenger, foram apontados por Alexis Sánchez aos 28 e 45+1 minutos e pelo médio de construção galês Aaron Ramsey que aos 33 fez o terceiro;

O tento de honra do Hull foi registado por Quinn à passagem do minuto 57. Os «Gunners» têm agora os mesmos pontos (70) do que o Manchester City mas um jogo a menos, estando bem colocados para atacar com sucesso o vice-campeonato, depois de um começo de temporada inconstante.

Classificação da Premier League:

1. Chelsea 83 pontos/ 35 jogos

2. Manchester City 70 /35

3. Arsenal 70 /34

4. Manchester United 65/ 35

5. Liverpool 61/ 35

6. Tottenham 58/ 35

7. Southampton 57 /35

8. Swansea City 53 /35

9. West Ham 47 /35

10. Stoke City 47/ 35

11. Everton 44/ 35

12. Crystal Palace 42 /35

13. West Bromwich 40/ 35

14. Aston Villa 35/ 35

15. Newcastle 35 /35

16. Leicester City 34/ 35

17. Hull City 34 /35

18. Sunderland 33/ 34

19. Queens Park R. 27/ 35

20. Burnley 26/ 35