Jackson Martínez e Jonas: despique final pela «Bola de Prata»

Longe vão os tempos em que a tabela dos melhores marcadores era liderada, com destaque e tranquilidade, pelo colombiano Jackson Martínez, que amealhava golos atrás de golos sem a directa concorrência de quem lhe fizesse sombra. Mas Jonas, numa autêntica super-forma, anulou esse vazio e compete agora, taco-a-taco, com o goleador do FC Porto.

O brasileiro ex-Valência assumiu-se como a grande revelação do Benfica 2014/2015, angariando boas exibições e muitos golos para acompanhar o progresso técnico-táctico às mãos de Jorge Jesus, treinador que tem extraído, com sucesso, todo o potencial do experiente avançado de 31 anos. Jonas conta 17 golos contra os 18 do líder Jackson Martínez.

O móvel e tecnicista avançado do Benfica relegou Anderson Talisca para o banco de suplentes (no final do passado ano), firmando uma profícua parceria com o compatriota Lima: a dupla de ataque vermelha contabiliza actualmente 32 golos na Liga NOS 2014/2015, dando corpo ao ataque mais concretizador do campeonato português (78 golos em 31 jogos).

Com 17 golos em 24 jogos, Jonas é hoje em dia a arma mais temida pelas defesas contrárias: a suplesse fatal na hora do remate, a elevada técnica e a movimentação astuta são os mortíferos trunfos do jogador, que, desde 21 de Fevereiro 2015 marcou 12 golos na Liga NOS. Jackson (que parou um mês devido a uma lesão sofrida em Março), com o golo frente do Vitória de Setúbal, desempatou a contenda e voltou a colocar-se na liderança dos marcadores.