Dupla goleadora Lima/Jonas marcou mais golos que 8 equipas da Liga NOS

A parceira entre Jonas e Lima tem-se revelado extremamente profícua e o bom entendimento entre o duo brasileiro tem-se traduzido em golos, muitos golos. Jonas e Lima são responsáveis por 32 dos 78 golos do Benfica no campeonato português. Os encarnados são o ataque mais concretizador da Liga e a dupla «canarinha» tem tido um peso brutal no rendimento ofensivo da formação de Jorge Jesus.

Jonas, com 17 golos, e Lima, com 15, são a dupla mais goleadora da liga portuguesa, tendo neste momento, à passagem da jornada 31 da Liga NOS 2014/2015, um índice de concretização maior que oito equipas do campeonato português: com 32 golos, Jonas/Lima têm mais golos que Penafiel (27), Gil Vicente (24), Vitória de Setúbal (21), Arouca (24), Académica (21), Boavista (27), Moreirense (27) e Belenenses (30).

Se, por um lado, estes dados revelam a superioridade do ataque do Benfica e a proficiência da parceira brasileira, por outro, são reflexo da falta de competitividade do campeonato luso e da fraqueza global da maioria das equipas que compõem o elenco do principal escalão nacional - apenas três equipas (Benfica, Porto e Sporting) ultrapassaram a marca dos 50 golos.